Cade dal fasciatoio e muore un bambino di 6 mesi in Sicilia

Una tragedia domestica che ha causato, purtroppo, una vittima piccolissima. Un bimbo di soli 6 mesi, infatti, è caduto nel pomeriggio di ieri dal fasciatoio ed è morto questa mattina all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il piccolo, che abitava ad Agira (in provincia di Enna) era stato in un primo momento portato all’ospedale Umberto I di Enna ma poi, data la gravità delle sue condizioni, è stato subito trasferito a Catania. I medici hanno anche tentato due delicati intervento chirurgici per ridurre il grave ematoma cerebrale provocato dalla caduta, ma non sono serviti a salvarlo.