Cade da cavallo durante allenamento,17enne muore in ospedale

Era caduta da cavallo durante un allenamento ed era stata trasportata all'ospedale di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo oggi dopo un giorno di agonia Martina Berluti, 17 anni, amazzone dell'Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres, è morta. L'incidente è avvenuto sabato a Porto Torres. La ragazza si stava allenando quando l'animale è scivolato e lei è caduta, rimanendo gravemente ferita. Subito soccorsa è stata trasportata in Elisoccorso all'ospedale Santissima Annunciata di Sassari, dove purtroppo oggi è deceduta. A darne notizia della scomparsa della giovane amazzone è stato il comitato regionale della Fise Sardegna, sulla pagina Facebook ufficiale. "Il Comitato regionale Fise Sardegna, il presidente e tutti i componenti del consiglio direttivo del Cr Fise Sardegna sono vicini al dolore dei familiari tutti e porgono le più sentite condoglianze". Martina Berluti con l'Endurance Team del Golfo di Porto Torres aveva vinto due mesi fa la medaglia di bronzo agli ultimi campionati Italiani Young rider della disciplina che si sono svolti a Pisa - San Rossore. "Una ragazzina sempre sorridente, solare, in gamba - scrive sul social network il tecnico di Endurance della Fise Sardegna, Anna Teresa Vincentelli -, che aveva iniziato da bambina con le gare sui pony e poi era arrivata sino ai campionati italiani".



Fonte: Ansa Sardegna