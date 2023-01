Impossibile avere la meglio sulle raffiche di maestrale che per tutto il giorno hanno sferzato la Sardegna e così, nella tarda mattinata di oggi, una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Cagliari è intervenuta per dare supporto al servizio di elisoccorso nel recupero di un motociclista infortunatosi sulla strada che conduce al potabilizzatore della diga di Corongiu, nel territorio comunale di Sinnai. L’uomo, 48 anni di Cagliari, è caduto riportando un probabile trauma al petto e alla spalla ed ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. A causa del forte vento però l’equipaggio è stato impossibilitato ad avvicinarsi all’infortunato e pertanto è stato richiesto il supporto di una squadra territoriale del Soccorso Alpino, che è stata attivata intorno alle 12.30. Immediatamente si sono recati sul posto 6 tecnici che, con mezzi fuoristrada, hanno accompagnato l’equipe medica dell’elisoccorso dall’infortunato. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato imbarellato e trasportato fino all’elicottero che lo attendeva per il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso alle 14.50.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail