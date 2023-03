Caddozzone sgomberato a Cagliari: “Violento attacco contro un dirigente del Comune, il sindaco ci difenda”

“Grave attacco a un dirigente comunale che ha fatto solo rispettare la legge”. Una richiesta formale di incontro urgente al sindaco è stata messa nero su bianco e firmata dai più importanti dirigenti del Comune di Cagliari. La petizione arriva nel braccio di ferro tra Comune di Cagliari e ambulanti per le concessioni di suolo pubblico negate ai morosi. Nella lettera si parla di un’intervista con un “violento attacco” nei confronti di Alessandro Cossa dirigente del servizio Attività produttive dell’amministrazione comunale “reo”, si legge nel documento, “di aver fatto cessare una grave situazione di illegittimità e totale violazione delle regole, che si protraeva da anni, dovuta alla realizzazione di opere abusive in uno spazio pubblico concesso con altre caratteristiche per altri fini. I responsabili delle violazioni, che alla fine hanno perso la concessione loro assegnata hanno reagito con violenza e hanno pubblicamente dichiarato di volere vincere la guerra contro il dirigente che ha agito nei loro confronti”.

La preoccupazione dei dirigenti nasce dai “toni di un’aggressività inusitatamente e impudentemente grave” oltre al fatto che abbiano sottolineato “la grande distanza tra il dirigente, che afferma l’esigenza del rispetto della legalità e della legittimità e gli auspici di alcuni importanti rappresentanti dell’indirizzo politico dell’amministrazione comunale nel settore delle Attività produttive. Siamo assolutamente certi che non così non sia e che ciò che nell’intervista è stato senza riguardo dichiarato sia solo il tentativo maldestro e poco accorto, di separare l’indirizzo politico del Comune dall’azione quotidiana dei suoi dirigenti.

La particolare gravità di quanto accaduto in questi giorni e di quanto continua ad accadere, crediamo richieda un pronto intervento del massimo rappresentante del Comune che ponga immediatamente fine agli attacchi ingiustificati nei confronti di uno, ma in definitiva di tutti i dirigenti del Comune e ripristini la necessaria immagine di unitarietà che l’amministrazione comunale, specie in tema di giustizia e di rispetto delle regole deve dare, sia a livello politico che amministrativo”.