Cadavere in una casa di campagna, giallo nel Cagliaritano - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Il cadavere di un uomo di 34 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto questa mattina all'interno di una casa di campagna a Quartu Sant'Elena, nella Città metropolitana di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu, la squadra mobile e la scientifica che si sta occupando dei rilievi all'interno dell'abitazione.

Da quanto si apprende, il 34enne, disoccupato, viveva da diverso tempo nella casa di campagna. Gli investigatori non hanno trovato segni riconducibili a un'aggressione o a un'azione violenta.

Si attende l'arrivo del medico legale per stabilire con precisione le cause della morte. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna