Cadavere in decomposizione trovato in casa a Macomer - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 04 GEN - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto dai Carabinieri della Compagnia di Macomer intorno alle 13 in un appartamento di via Veneto a Macomer.

Si tratta di Arnaldo Garau, sassarese di 70 anni, ospite nella cittadina del Marghine nella casa di un amico.

Da un primo esame sul corpo da parte del medico condotto si tratterebbe di morte naturale: nessuna ferita o segno di collutazione erano evidenti. A dare l'allarme erano stati i vicini che sentivano un forte tanfo provenire dall'abitazione.

La Procura di Nuoro deciderà se sulla salma andranno disposti fìgli accertamenti del caso per stabilire con precesione il giorno del decesso. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna