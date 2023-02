Caccia all’evaso in tutta la Sardegna: il boss Raduano si è dileguato dopo la storica fuga da Badu’e Carros. Nessuno era riuscito a scappare dal duro carcere nuorese, e dopo la calata attraverso le lenzuola, dopo avere ottenuto una chiave, forse aiutato da pezzi di criminalità sarda, il boss della Sacra Corona Unita per ora è riuscito a fare sparire ogni traccia del suo percorso mozzafiato. Lì, uscito dalla stradina principale oltre le sbarre di Nuoro, poi nessuno l’ha più visto. Aveva pianificato tuttoi nei dettagli probabilmente da mesi, Marco Raduano, sino ad ottenere persino la chiave per oltrepassare la zona di massima sicurezza. Una evsione che mette a nudo anche le difficoltà e lo stress di lavoro a cui sono sottoposti, secondo i sindacati, gli agenti penitenziari.

E ora Raduano potrebbe anche avere beffato tutti lasciando già la Sardegna, sfruttando il ritardo nell’allarme scattato nei porti dopo la sua evasione avvenuta all’inizio del weekend. Lo chiamavano “Pallone” nel gergo della malavita foggiano, ora lo cerca anche la Dda di Bari. Trovarlo non sarà facile, ma tutti i mezzi sono impegnati nelle ricerche.