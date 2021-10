La giornata dedicata agli amici a 4 zampe prenderà il via nella prima mattinata con una gara di canicross (disciplina che vede cane e padrone correre su un percorso sterrato, uniti tramite cintura e pettorina) su un circuito lungo 3,5 km. Grazie alla collaborazione con la Fimss (Federazione Italiana Musher Sleddog Sport) la gara sarà valida per la Coppa Europa – Ifss Dryland World Cup.

In una gara di canicross ci sono anche dei passaggi in cui un piccolo aiuto è indispensabile...

Le due attività prevedono un punteggio cumulativo per decretare i vincitori. Le premiazioni includeranno delle menzioni speciali per la categoria bassotti, in collaborazione con lo staff dell’Associazione animalista “Bassotti Sardegna”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a