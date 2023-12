Caccia al carroattrezzi rubato in tutto il Cagliaritano: "I ladri lo usano per fare razzia di auto"

l carroattrezzi utilizzato per fare razzia di auto nel Cagliaritano? È quello che è stato rubato, due settimane fa, alla ditta Multiservices di Pirri. Tra le vetture portate via c’è anche la Volkswagen dello studente universitario di Elmas. Pienamente confermate, quindi, le anticipazioni di Casteddu Online (QUI la notizia): i malviventi rubano le macchine caricandole sul carrogru, in modo da non dare assolutamente nell’occhio. Ma ora si sa qual è il mezzo utilizzato: “Il carroattrezzi appartiene a mio fratello, gli è stato rubato qualche settimana fa a Pirri. Come potete vedere nella seconda foto, viene utilizzato dai ladri per rubare le auto in sosta per strada, questa è quella che hanno rubato a Elmas, domani potrebbe essere l’auto di chiunque di voi parcheggia in strada”, scrive sui social un parente del titolare dell’azienda. E le auto che mancano all’appello nelle ultime settimane tra Cagliari e provincia, cioè che sono state rubate, sono molte, di tutti i modelli, marchi e misure”.

La speranza è che qualcuno possa notare il carroattrezzi giallo mentre si trova in giro, o anche parcheggiato: “Tenete in mente il numero di telefono stampato, 3406161690, e se lo vedete chiamate immediatamente i carabinieri”.