Oristano

La polizia locale ha a disposizione il targa scanner: nei casi più gravi rimozione e demolizione

Assicurazione non rinnovata? Revisione non fatta? A Oristano è sempre più difficile farla franca: in meno di otto mesi quest’anno sono scattate sanzioni per i proprietari di 890 veicoli.

Da gennaio la polizia locale usa nel territorio comunale il targa scanner, l’apparecchio che – semplicemente inquadrando e leggendo la targa – permette agli agenti di controllare in tempo reale lo stato dell’assicurazione e delle revisioni per ogni veicolo.

Auto, furgoni e camper non in regola, lasciati in sosta o abbandonati, possono essere rimossi. L’ultimo intervento in ordine di tempo è avvenuto ieri, nei pressi del cantiere comunale di via Zara, alla presenza del comandante della polizia locale Gianni Uras e del suo vice Roberto Chessa. Gli agenti hanno prelevato un camper che sarà trasferito in uno dei due depositi convenzionati con il Comune. Da qui saranno avviate le procedure per la demolizione.

Il mezzo, che in precedenza si trovava in via Lussu, avrebbe dovuto essere rottamato dal proprietario, ma così non è stato. Dal comando di via Carmine hanno aspettato un mese e mezzo, prima di procedere con la rimozione.

Nei giorni scorsi era stato rimosso un altro camper non in regola, che sostava nello sterrato di Torre Grande.

I controlli da parte degli agenti di polizia locale vengono effettuati sia sui camper, sia sulle automobili. I veicoli non in regola con il codice della strada o il testo unico ambientale possono essere successivamente restituiti ai proprietari (se le irregolarità vengono sanate) oppure – anche in base alle condizioni in cui si trovano – demoliti.

Le operazioni rientrano in un progetto di decoro urbano ma ovviamente ci sono questioni rilevanti di sicurezza sulle strade: i veicoli non revisionati o non assicurati rappresentano un pericolo.