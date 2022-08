Raffica di controlli da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nelle spiagge sarde, a caccia di eventuali concessioni non rispettate. Gli agenti, 65 in totale, inclusi i sottufficiali, hanno svolto le operazioni, metro alla mano, lo scorso undici agosto, controllando ventinove stabilimenti balneari. Non sono state rilevate significative violazioni e al momento, pur essendo ancora in corso alcune verifiche, risulta confermata una sola violazione penale per occupazione senza autorizzazione di area demaniale marittima, mentre non sono state contestate violazioni di carattere amministrativo. In tutti gli altri casi, infatti, è stata accertata l’adesione degli esercenti dei servizi di balneazione alle autorizzazioni e prescrizioni, previste dal demanio regionale. Eventuali abusi sui beni demaniali costituiti dalle spiagge possono essere segnalati al numero di emergenza ambientale 1515.

L'articolo Caccia agli abusi sulle spiagge sarde, forestali in azione con il metro negli stabilimenti balneari proviene da Casteddu On line.