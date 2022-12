Monserrato – Caccia alle blatte e alle zanzare sin dai mesi invernali: i consiglieri Zucca e Picciau chiedono un intervento preventivo per azzerare o, quanto meno, ridurre l’assalto degli insetti fastidiosi.

Soprattutto in via Riu Mortu, la cosiddetta parte bassa, è un’area umida nella quale si

estende una vegetazione che favorisce la nidificazione delle zanzare.

Situazione molto simile è presente nella zona Via Caracalla/Via Porto Botte, nelle zone di edilizia

spontanea Su Tremini, S’Eca e s’Arena e in quasi tutto il territorio comunale.

Come ogni anno, con l’arrivo della primavera e in particolare nel periodo caldo e umido, anche il territorio di Monserrato inizia ad essere invaso soprattutto da blatte e zanzare “e gli interventi normalmente programmati, attraverso la società partecipata della Città metropolitana, non sono sufficienti” comunicano Andrea Zucca e Valentina Picciau.

Il periodo migliore per la disinfestazione sono i mesi invernali, in quanto le blatte depositano le uova generalmente in autunno, andando così a colpire gli esseri che ancora devono nascere. “È dal 2016 chiediamo che la disinfestazione preventiva venga ripristinata. Blatte e zanzare con l’arrivo della primavera iniziano ad invadere le vie e le case dei monserratini, attività che non sarebbe riscontrabile se si procedesse d’anticipo e metodicamente. L’intervento a posteriori fatto dalla Proservice è purtroppo insufficiente e nonostante sia palese e scientificamente provato che l’invasione vada affrontata prima della stessa nascita di questi insetti, mai questa amministrazione ha stanziato un euro per la prevenzione”.

Ma qualcosa cambierà: infatti il Comune si è reso disponibile ad affrontare la problematica: “Siamo felici che la nuova assessora prenda in considerazione la nostra richiesta, è di buon senso e darebbe una maggiore qualità della vita ai monserratini evitando le puntuali invasioni a cui sono purtroppo oramai abituati”.

L'articolo “Caccia a blatte e zanzare a Monserrato, il Comune agisca subito” proviene da Casteddu On line.