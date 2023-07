Cabudanne de sos poetas si farà: ecco ospiti e programma

Seneghe

In calendario 28 appuntamenti

Ritorna a Seneghe il Cabudanne de sos poetas, dal 26 agosto al 3 settembre. Un luogo vitale d’incontro tra autori, autrici, lettori e pubblico, e vero presidio comunitario e culturale del Montiferru, che malgrado le enormi difficoltà, resiste. Purtroppo, questa diciannovesima edizione si terrà senza il sostegno di nessun finanziamento pubblico e senza il riconoscimento della Regione Sardegna che ha caratterizzato uno dei festival letterari più longevi della Sardegna per diciotto anni. Il Cabudanne va avanti comunque, e continuerà ad essere una piccola perla culturale in Sardegna e nel mondo che pone al centro la poesia, la promozione letteraria, la vita nelle piccole comunità, la lettura.

Aspetti che si riassumono bene nel titolo “Abitare i paesi” con l’illustrazione grafica a cura di Susanna Cubadda, artista e illustratrice seneghese. Un tema che si propaga all’interno di un programma in parte anomalo per chi conosce il Cabudanne.

“Il festival incrocia l’anomalia di un programma che vede la poesia dialogare con la politica, la saggistica, la musica, gli appuntamenti dedicati alle tavole rotonde e l’arte. Lo fa con un indirizzo preciso: rimettere in discussione in ogni sua forma le politiche locali e nazionali che impattano spesso negativamente sui nostri piccoli paesi. Lo facciamo mettendo al centro la cultura come nostro solito – spiega Luca Manunza, presidente dell’associazione culturale Perda Sonadora che organizza il festival sin dalla prima edizione e che cura anche quest’anno la direzione artistica.

Obiettivo specifico dell’iniziativa quindi è offrire un programma strutturale di valorizzazione, promozione, formazione e creazione di reti, mediato da contenuti culturali e attività artistiche di qualità riconosciuta. Il libro e la sua promozione rappresentano la “cassetta degli attrezzi” fondamentale per poter perseguire gli obiettivi prefissati. La lettura, la crescita di un territorio e lo sviluppo di comunità, passano inevitabilmente attraverso la promozione del libro, nodo centrale di questo complesso processo di cambiamento. L’incontro con gli autori, la scoperta dell’altro vicino o lontano, lo sviluppo di curiosità̀ continuano ad essere veicolati attraverso un gesto tanto semplice quanto impegnativo: leggere.

“Il Cabudanne si terrà grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna che ha creduto nella nostra esperienza e grazie a una grandissima solidarietà dei Seneghesi, degli amici e delle amiche del nostro festival, degli autori e delle autrici e di tutti i nostri fornitori. Senza il loro supporto il festival non si sarebbe potuto tenere. Come molti sanno la nostra associazione è uno dei partner anche del bando Borghi vinto dal Comune di Seneghe lo scorso 26 giugno 2022. Purtroppo, anche in questo caso l’amministrazione comunale ha deciso di stralciare il nostro intervento. Uno stralcio di progetto che non solo ha messo in crisi il nostro lavoro, ma ha anche contribuito a inasprire gli animi della nostra comunità – prosegue Manunza – Riteniamo soprattutto quest’anno di ribadire che il settore culturale e turistico in Sardegna abbia bisogno di altro e che le istituzioni oggi al governo rappresentino poco le istanze provenienti dai nostri paesi. Il Cabudanne è un presidio importantissimo per il Montiferru e non abbiamo remore nell’affermare che produrre e diffondere cultura sia uno strumento politico non neutrale. Il Cabudanne rimane quindi un presidio importante per il Montiferru. La sua natura stessa comporta mutamenti e riadattamenti repentini”.

“Non ci piace la resilienza, preferiamo resistere e agire sui nostri territori senza pensare troppo alle sterili critiche che ci vogliono un po’ troppo allineati alle esigenze dei nostri finanziatori. Ne paghiamo uno scotto importante fatto di difficoltà economiche e tentativi continui di delegittimazione. Ci dispiace ma anche quest’anno il Cabudanne non si ferma, prosegue il suo corso con la sfrontatezza che spesso ci ha caratterizzato in tutti questi anni. Per chi ci chiede quando ritorneremo a Seneghe nelle piazze dei paesi rispondiamo che ci stiamo attrezzando. Purtroppo, anche in questo caso i costi ci obbligano a realizzare il festival presso la casa padronale della famiglia Uras-Gallus (che ringraziamo da 19 anni). Siamo però certi che nel 2024 si aprirà una nuova fase che ci rivedrà occupare il centro storico del nostro paese”, illustra il direttivo di Perda Sonadora.

Il Cabudanne de sos Poetas si articolerà quest’anno tra i due spazi di Sa Prentza de Murone e il Campo della Quercia e ospiterà più di 50 ospiti suddivisi in 28 appuntamenti. Tra i poeti e poetesse di rilievo: Carmen Yanez (Cile), Juan Vincente Piqueras (Spagna), Nanni Falconi, Franco Buffoni, Tomaso Tiddia, Diletta D’angelo, Francesco Ottonello e ancora Gianmario Villalta, Giuliana Pala.

Mai come quest’anno sono preziose le collaborazioni con Entula e Liberos, il festival Propagazioni e Bimbi a Bordo che, come nella miglior tradizione della Sardegna, arrivano in sostegno al “Cabudanne de sos poetas” con appuntamenti di rilievo come quello dedicato al volume “Voglia di Restare. Indagine sui giovani nell’Italia dei paesi” (Donzelli, 2022), o all’incontro con Gherardo Colombo, per oltre trent’anni magistrato, nel 2007 ha lasciato la professione e da allora si è prodigato nella diffusione dei concetti di legalità e giustizia (soprattutto nelle scuole).

Per quanto riguarda lo spazio dedicato alla musica sicuramente è da segnalare il concerto di Daniela Pes, da poco vincitrice al Premio Tenco 2023 come “miglior opera prima” con il suo ultimo lavoro “Spira”. È un’unicità per il Cabudanne che l’aveva opzionata già̀ a inizio di quest’anno.

Un ritorno per un nuovo inizio è sicuramente quello di Marco Martinelli, tra i fondatori del Teatro delle Albe di Ravenna, con cui il festival di Seneghe da diversi anni porta avanti importanti collaborazioni come quella della “non scuola” che ha coinvolto tanti giovanissimi del paese. Il regista e autore romagnolo incontrerà il Cabudanne in questo momento molto particolare, nella speranza che la “non scuola” possa tornare a Seneghe già nei primi mesi del 2024.

Il Cabudanne già alcuni anni fa ha lanciato l’iniziativa dedicata alle mostre dimenticate. Le opere rimaste nelle stanze a lungo e che da troppo tempo non hanno la possibilità di essere viste e apprezzate da un pubblico più ampio. Quest’anno spetta alle opere del maestro Salvatore Sechi, pittore di Sarule, in arte “De Gonare”. Un artista e artigiano splendido che regalerà agli ospiti del festival di poesia la possibilità di guardare la nostra Isola con una retrospettiva artistica importantissima e di grande valore.

Gli ospiti. Oltre 50 ospiti tra poeti, artisti, scrittori, fumettisti, giornalisti, musicisti, registi, che si succederanno nelle nove giornate, con le anteprime dal 26 al 31 luglio a Fordongianus (Upside Down Kiosk – Bar) e a Seneghe, per poi entrare nel vivo del festival come di consueto nel primo fine settimana di settembre da venerdì 1 a domenica 3, a Sa Prentza de Murone e al Campo della Quercia.

Il Cabudanne resta fedele alla sua idea di interscambio culturale, di confronto, di incontri ed esperienze, non solo poetiche e letterarie, ma anche politiche, e stavolta lo fa ripartendo dai luoghi e dalle comunità, costruendo nuovi processi per ridefinirli attraverso la cultura.

“Abitare i luoghi” è il tema centrale di questa 19° edizione che vedrà diverse voci poetiche dal Cile, dalla Spagna, dall’Italia e dalla Sardegna. Così sono i versi diretti, semplici e senza eccessivi giochi di parole di “Yo que Tù”, Los Aciertos, 2022 di Juan Vincent Piqueras, poeta spagnolo contemporaneo, che raccontano di vita, di sentimenti, di amore e di malinconia: un invito al banchetto del miele, dell’intelligenza e dell’emozione. Dialogano con il poeta Sergio Iagulli Raffaella Marzano e Carmen Yanez.

Dal Cile, proprio la poetessa Carmen Yanez (il 3 settembre), e il suo libro “Un amore fuori dal tempo”, una grande storia che comincia in Cile alla fine degli anni Sessanta con lo scrittore cileno Luis Sepùlveda, suo marito e compagno di una vita. Ma anche un vero e proprio sodalizio fatto di battaglie e ideali condivisi e di sogni che si infrangono quell’11 settembre con il golpe del generale Pinochet. Dialogano con la poetessa Juan Vincent Piqueras, Sergio Iagulli e Raffaella Marzano.

Il ritorno a Seneghe del poeta Franco Buffoni attraverso la monografia “Franco Buffoni un classico contemporaneo. Eros, scientia e traduzione” di Francesco Ottonello, specialista sui riusi delle letterature classiche nei poeti contemporanei. Il primo studio sull’opera omnia di una delle voci poetiche protagoniste della cultura italiana tra Novecento e Duemila: un’analisi approfondita delle raccolte di Buffoni lungo un quarantennio, scandendo attraverso l’eros tre stagioni poetiche.

Ci sono cieli come il cielo di Cagliari, che non sono mai di un solo colore, t’insegnano a dargli il tuo sangue senza mai perdere la tenerezza: così è la città del sole nei versi di “L’azzurro e il rosso cielo” di Tomaso Tiddia, poeta di Cagliari dove esercita da trent’anni il mestiere prezioso del libraio. Dialoga con il poeta Luca Manunza.

Gianmario Villalta, poeta e direttore artistico di Pordenonelegge, fresco vincitore del Premio letterario internazionale Franco Fortini 2023 con il suo libro “Dove sono gli anni” (Garzanti), tra i più importanti della poesia degli ultimi anni, in cui affronta con la sua scrittura intensa il tempo e la realtà nella quale viviamo. Dialoga con l’autore Fabrizio Lombardo.

La giovane poetessa esordiente Giuliana Pala e il suo “Lunario”, prima raccolta in versi uscita nel progetto “Esordi” di Pordenonelegge a cura di Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli. Dialoga con la poetessa Ambra Floris.

Ancora poesia con l’opera prima “Defrost” (Interno Poesia Editore, 2022) e il parallelismo tra personaggi umani e animali, della giovane poetessa Diletta D’Angelo. Dialoga con l’autrice Giuliana Pala.

Dalla Sardegna l’ebook di poesie in sardo tradotte in tre lingue “Su Cantu de su Ciddicoa” (Archivi del Sud con Associazione Sardi del Quèbec 2023). Presentano Maria Giovanna Filia, Maria Elena Sini, Enedina Sanna. E ancora la raccolta di racconti “Mialipintus” (Maxottantotto 2022), presenta Isabella Tore.

Abitare i paesi, significa anche affrontare il tema della loro salvaguardia, degli intensi processi di spopolamento, di rarefazione dei servizi pubblici essenziali, dell’impoverimento produttivo, che da decenni coinvolgono le aree interne del nostro Paese. Tema molto caro al Cabudanne già affrontato lo scorso anno e che si sviluppa anche quest’anno grazie all’incontro con Entula, Incoros e Liberos nella presentazione del libro ”Voglia di restare. Indagine sui giovani nell’Italia dei paesi” (Donzelli, 2022) di Andrea Membretti, Stefania Leone, Sabrina Lucatelli (direttrice dell’associazione Riabitare l’Italia), Daniela Storti e Giulia Urso. Giulia Valeria Sonzogno dialoga con il Cabudanne.

E ancora, la popolazione invecchia e il paesaggio perde la mano dell’uomo ne “L’Italia vuota. Viaggio nelle aree interne” (Laterza, 2023) di Filippo Tantillo: un viaggio ai margini del nostro Paese, un Paese molto più grande e vario di come si autorappresenta, alla scoperta di uno spazio ancora aperto al possibile. Dialoga con l’autore Paolo Solinas e Silvia di Passio.

Il viaggio prosegue in Occitania con il poeta e scrittore Mario Cubeddu, tra i fondatori dell’associazione Perda Sonadora e del Cabudanne de sos poetas, presidente della stessa associazione per oltre quindici anni, ospite di recente al Garage des Lectures occitano con alcune delle sue poesie in sardo, per raccontare la complessità e la ricchezza di questa esperienza e riflettere sullo stato delle questioni linguistiche nelle due “nazioni”.

Ripartire dai luoghi della cultura per ricostruire il tessuto sociale e urbano nell’incontro “Lo stato dei luoghi. Prospettive e poetiche dei paesi in cambiamento” di Emmanuele Curti, tra i co-fondatori della rete “Lo stato dei luoghi” che riunisce circa cento realtà sparse in tutta Italia, da nord a sud, che portano avanti progetti e luoghi di rigenerazione urbana e culturale. Con Davide Deiana (AIB), Silvia di Passio, Matteo Illotto (Mussura), Anna Rizzo. Modera l’incontro Walter Porcedda.

I “Percorsi del tarantismo mediterraneo” di Vincenzo Santoro (ANCI), per rintracciare la diffusione di un potente dispositivo culturale che aveva nella Puglia la sua area elettiva. La ricostruzione del tarantismo siciliano e calabrese, mentre Marco Lutzu indaga l’argismo sardo tra letteratura storica e pratica etnografica. E poi il tarantismo salentino e il suo potente immaginario tra scienze della vita e medicina. Dialoga con l’autore Marcello Marras.

L’incontro di Sardegna chiama Sardegna, il movimento di giovani sardi sotto i quarant’anni, aperto, plurale, partecipativo che elabora spunti di lavoro, avanza proposte politiche e discussioni attraverso i tavoli tematici, progetta iniziative e dibattiti per risollevare la Sardegna, terra che si sente dimenticata, sempre più impoverita, spopolata e depressa.

Dalla Val di Susa al Kurdistan la storia di una condanna inspiegabile nel racconto di Maria Edgarda Marcucci “Rabbia proteggimi” (Rizzoli, 2020). L’esperienza del suo impegno politico, dal movimento studentesco alla difesa dei diritti di chi lavora, dai No Tav al transfemminismo, ma soprattutto narra la sua esperienza di internazionalista in sostegno della causa curda e della rivoluzione confederale. Un viaggio in cui non ha conosciuto solo l’orrore della guerra, ma il coraggio e l’umanità del progetto politico nato in quelle terre martoriate.

Chi cerca invece di dimenticare il passato è condannato a riviverlo in eterno, e non c’è luogo dove si possa rifugiare. È il destino di Vincenzo, protagonista del romanzo di Giancarlo Piacci “I santi d’argento” (Salani, 2022). L’autore scava nell’anima di Napoli e delle sue esistenze sgualcite per raccontare non solo le contraddizioni invisibili ma soprattutto quelle che abbiamo sotto agli occhi e ci ostiniamo a ignorare. Copertina di Zerocalcare. Dialoga con l’autore Carlo Marongiu.

Il genio del fumetto Roberto Erre (Erre Push) nel suo nuovo viaggio tra green energy, abusi di potere e lotta per un futuro sostenibile nella graphic novel “Fàula Birdi” sull’assedio fossile a danno del presente e futuro della Sardegna, edito da Round Robin. Racconta il tentativo di imporre sui territori già martoriati da uno sviluppo industriale senza scrupoli un processo di metanizzazione. Dialoga con l’autore Mauro Aresu e ReCommon.

Stefania Marongiu, autrice esordiente per la collana di narrativa italiana “Labirinti” ha pubblicato quest’anno il suo romanzo “La parte della memoria. Storia privata di Saverio Tutino” (Alcatraz, 2023). Partigiano in Val D’Ossola e a Cogne, giornalista per «L’Unità» a Parigi e testimone della rivoluzione comunista cubana di Fidel Castro e Che Guevara, Saverio Tutino viene descritto come «un romantico» il cui «romanticismo si infrange contro la realtà». Dialoga con l’autrice Luca Manunza.

L’ex magistrato e giurista Gherardo Colombo riscrive in modo provocatorio alcuni dei principali articoli del nostro statuto, ne smaschera le mancate promesse, ne illumina i punti ciechi nel suo volume “Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società” (Garzanti, 2023). Modera l’incontro Vito Biolchini. L’incontro, organizzato in collaborazione con il festival di Oristano Propagazioni, sarà segnato in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Un inno all’adolescenza, alla sua energia e alla sua bellezza come visione politica per cambiare il mondo, la raccolta di poesie più importante di Elsa Morante uscita nel 1968 “Il mondo salvato da ragazzini” (Einaudi, 2012). Nell’incontro “Letture in cambiamento” se ne parlerà con Giuseppina Pintus.

I giovanissimi anche nella cifra poetica e visionaria di Marco Martinelli, tra i fondatori del Teatro delle Albe (Ravenna). Un felice ritorno a Seneghe con il suo bellissimo documentario “The sky over Kibera” (il 27 agosto a Sa Domo de sa Poesia). Un film d’arte che ci racconta la “messa in vita” della Divina Commedia nell’immenso slum (quartiere poverissimo) di Nairobi, Kibera, dove il regista ha lavorato con 150 bambini e adolescenti, reinventando il capolavoro dantesco in lingua inglese e swahili. Un’operazione alchemica in cui trasforma il teatro in cinema. Modera l’incontro Walter Porcedda.

Non solo poesia, letteratura, cinema, dibattiti, ma anche musica, il 31 agosto alle 19.00, con il concerto di Daniela Pes, da poco vincitrice al Premio Tenco 2023 come “miglior opera prima” con il suo ultimo lavoro “Spira”, uscito lo scorso 14 aprile per Tanca Records e prodotto a Iosonouncane. Un esordio brillante e una vittoria che confermano il talento di un’artista sarda (Gallura) molto singolare nel panorama musicale.

E poi il mosaico di ricordi a volte evanescenti a volte molto concreti che va a costruire il percorso culturale e politico di una generazione, quella romana della Pantera, dei centri sociali, delle lotte studentesche fino al più contemporaneo Teatro Valle Occupato nel libro di Federico Raponi “Quando il fumo si dirada” (Arti Grafiche Tofani, 2020). Dialoga con l’autore Manolo Luppicchini.

Pietro Marongiu, scrittore e giornalista già autore di due romanzi (La danza della farfalla – La Zattera, 2018 e Oltre la notte – La Zattera, 2019) dialogherà invece con Simonetta Milia sul suo terzo romanzo fresco di stampa “Raccontami” (La Zattera, 2023). E ancora “Letture in cambiamento” con Federico Crobe.

Il 1° settembre nel consueto spazio dedicato ai bambini e alle bambine “Il festival Bimbi a Bordo incontra il Cabudanne. Costell’azioni sonore”. Con Francesca Romana Motzo, musicista e musicoterapeuta. Laboratorio esperenziale per bambini/e 0-3 anni e futuri genitori.

Mostre. Seneghe e la Sardegna, luogo di artisti e artigiani, apprezzati in tutto il mondo. Immancabile quindi lo spazio del festival dedicato anche alle mostre. Quest’anno saranno esposte a Casa Addis le opere del maestro Salvatore Sechi, pittore di Sarule, in arte “De Gonare”.

La buonanotte – musica live. Lo spazio dedicato alla Buonanotte con la musica dal vivo, è atteso il 2 settembre in una suggestiva atmosfera estiva e coinvolgente di fine serata sotto il cielo stellato al Campo della Quercia alle 23.00. Live con Su Dotori &Alex P. Cunzertu e presentada de Raju, su discu solista de Dr. Drer; e ancora Bruciatown Fa-Mass e Sunweed sound System.

La ristorazione del festival come sempre è affidata a “Josto” di Pierluigi Fais a Casa Addis, a costi contenuti. Il 3 settembre “cena sociale” sempre a cura dello chef Pierluigi Fais del ristorante Josto, con i suoi piatti speciali che creano un pezzo importante dell’atmosfera del Cabudanne, insieme alla Cooperativa di Comunità “Mussura”.

