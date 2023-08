Cabras: via alle osservazioni sul Piano di Utilizzo dei Litorali dei trenta chilometri di coste

Cabras

Il Comune punta all’ampliamento dei servizi, con più chioschi, punti ristoro e spazi dedicati a sport e diporto

A partire da ieri, 17 agosto 2023, a seguito della pubblicazione sul BURAS, è possibile presentare le osservazioni relative al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) adottato lo scorso aprile dall’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis. Il nuovo piano prevede più spazio per chioschi, punti ristoro e servizi allo sport e per il diporto.

Gli elaborati erano stati pubblicati sul sito del Comune di Cabras nel mese di aprile, così da ampliare il periodo di consultazione e agevolare gli interessati, che da ieri e per sessanta giorni potranno formulare le osservazioni necessarie per la futura approvazione definitiva del Piano utilizzando il modulo allegato online (disponibile qui ).

Il Piano di Utilizzo dei Litorali regolamenta trenta chilometri di coste di cui venticinque in Area Marina Protetta e diciassette di spiagge fruibili, tra le quali gli otto chilometri di sabbie di quarzo. “Si tratta di un passo avanti necessario per lo sviluppo turistico del territorio di Cabras e provinciale”, ha affermato il sindaco Andrea Abis. “All’adozione del piano segue da regolamento la fase delle osservazioni, che proseguirà con l’approvazione dello strumento di programmazione attraverso il quale il Comune procederà con il rilascio delle concessioni demaniali: un risultato mai raggiunto prima a Cabras”.

L’amministrazione Abis ha puntato su un ampliamento dei servizi, con una grande attenzione per il mantenimento degli equilibri del contesto naturalistico che contraddistingue il Sinis. Le novità consistono nell’incremento dei chioschi e punti ristoro e un potenziamento dei servizi dedicati allo sport e al diporto. Viene poi confermato il modello della sosta stagionale per auto e motoveicoli, che garantisce ordine, sicurezza e tutela delle aree naturalistiche, un progetto sperimentato con successo dal 2019 e che con il PUL viene potenziato con altre aree che fino a oggi non erano incluse.

Nello specifico il PUL prevede nuove concessioni per punti ristoro con annessi servizi igienici, sul modello di quelli già presenti nel litorale, nelle spiagge di Su Crastu Biancu, S’Archeddu e sa Canna, Funtana Meiga oltre che l’utilizzo, per le stesse finalità, del fabbricato comunale presente all’ingresso dell’area di Seu. Cinque strutture più piccole, definite “Chioschi bar”, sono previste a Porto Suedda, una nei pressi dello scivolo per il diporto di Mari Ermi dove è in progetto anche un’area kitesurf, le altre in località Is Corrighias, a Mare Morto e a Funtana Meiga, dove sorgerà anche una nuova area dedicata al windsurf.

“Possiamo definire questo procedimento come una vera e propria rivoluzione per la cittadina di Cabras, che è stata preceduta da un lavoro minuzioso e attento a garanzia del rispetto delle peculiarità del territorio”, ha chiarito l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano. “A seguito della realizzazione del Piano si stima una crescita dei posti di lavoro maggiore del 60% rispetto a quella attuale, con un decisivo incremento dei servizi di accessibilità relativamente alla ricettività e alla fruizione del territorio, con un occhio di riguardo verso le attività sportive”.

Il PUL rimarrà in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cabras e depositato presso la segreteria del Comune per sessanta giorni consecutivi dal 17 agosto al 16 ottobre 2023. Successivamente al ricevimento delle osservazioni l’Amministrazione comunale ha previsto un incontro pubblico con tutti gli interessati. Solo dopo questa fase si arriverà alla stesura definitiva e quindi all’approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali.

La presentazione delle osservazioni dovrà essere effettuata via PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras, in Piazza Eleonora d’Arborea 1, secondo i seguenti giorni e orari: al mattino dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; e nel pomeriggio, solo il giovedì dalle 15.30 alle 17.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’architetto Luca Ruiu (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00) presso l’Ufficio Tecnico di via Dante Alighieri 21 o telefonicamente al numero 0783 397304. Il responsabile del Procedimento è l’ingegnere Giuseppe Podda.

Venerdì, 18 agosto 2023