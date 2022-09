Cabras

Cento posti in barca per raggiungere l’isola da Mari Ermi, Torre Grande e Putzu Idu

Dopo gli appuntamenti di inizio estate con le mattinate ecologiche nelle spiagge del Sinis, la prossima domenica – 18 settembre – sarà dedicata all’isola di Mal di Ventre, come prevede il calendario 2022 proposto dal Comune di Cabras e dall’Area Marina Protetta – Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre.

Un intervento, come sottolinea il direttore dell’Area Marina del Sinis Massimo Marras, “programmato appositamente per il mese di settembre a tutela delle specie che nidificano nel territorio costiero”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Cres, lo IAS-CNR e il Ministero della Transizione Ecologica per la salvaguardia dell’Area Marina Protetta fra le più vaste d’Italia.

Il programma prevede la partenza da tre località – Mari Ermi, Torre Grande e Putzu Idu – con due turni, il primo alle 8.30 e il secondo alle 9.30. Saranno messi a disposizione fino a 100 posti nei trasporti organizzati dagli operatori autorizzati, che saranno assegnati in ordine di iscrizione fino a esaurimento. Gli altri partecipanti potranno raggiungere la destinazione in autonomia.

“Auspichiamo un’ampia partecipazione soprattutto da parte delle famiglie e dei giovani”, ha detto il sindaco Andrea Abis. “La tutela del territorio deve diventare sempre più un valore da fare proprio, specie a partire dall’infanzia, una forma di educazione consapevole al rispetto dell’ambiente”.

Alle 10.30 ci sarà una riunione organizzativa a Cala Saline, per la distribuzione del materiale e l’organizzazione delle squadre che perlustreranno l’isola alla ricerca dei rifiuti, da dividere nei sacchi per la raccolta differenziata. Tra le 11 e le 14 si darà il via all’attività di pulizia; a seguire la pausa pranzo, con ritrovo dei partecipanti di nuovo a Cala Saline.

La partecipazione è su prenotazione. Ci si potrà iscrivere entro le ore 14 di domani, mercoledì 14 settembre, tramite il QR-code presente sulla locandina dell’evento o accedendo da questo link.

Gli utenti che avranno diritto al trasporto gratuito saranno contattati dall’ufficio Amp nella giornata del 15 settembre per la conferma, utilizzando la mail di registrazione e/o il numero di telefono fornito.

L’organizzazione raccomanda di munirsi di pranzo al sacco e di acqua in quantità sufficiente. Per informazioni si può scrivere una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare al numero 0783.391097. La giornata si terrà compatibilmente con le condizioni meteorologiche.