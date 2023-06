Cabras: la cagnetta Amsicora ha finalmente una famiglia. La prima adottata col progetto BaiBau

Cabras

L’iniziativa del Comune è nata nel marzo di quest’anno. Guarda il sito

Dopo anni passati al canile, ora Amsicora ha una famiglia: a pochi mesi dal lancio di BaiBau, il progetto del Comune di Cabras per la lotta al randagismo, è lei la prima cagnetta adottata.

“Anche Amsicora come tutti i cani dei canile era stata affiancata dall’educatore cinofilo per la valutazione caratteriale”, spiegano dal Comune. “Ora dopo la vaccinazione e la sterilizzazione, la sua nuova padrona ha a disposizione un pacchetto di cinque lezioni mirate all’inserimento in casa di Amsicora e all’impostazione delle prime regole fondamentali”.

Nato a marzo, il progetto dell’assessorato alla Cultura e al Turismo ha permesso la creazione di una piattaforma online dedicata gli amici a quattro zampe, nella quale è possibile incontrare virtualmente tutti gli ospiti del canile comunale e decidere se accoglierne uno in famiglia secondo il motto “Chi adotta un amico adotta un tesoro”.

Anche l’assessore alla Cultura e al Turismo Carlo Trincas ha espresso soddisfazione: “Il progetto BaiBau è uno dei risultati di cui vado più orgoglioso”, ha commentato, postando la foto della cagnolina Amsicora.

Per dare un’occhiata agli amici a quattro zampe del canile è possibile accedere al sito BaiBau a questo link .