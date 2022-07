Non manca, infine, il mare, con una spiaggia sterminata, una tavola, l’oceano, un uomo dai capelli lunghi, la musica dei beach boys: a Capo Mannu, in una zona di rocce, calette nascoste, scogliere e venti perenni, il sogno di Alessandro che diviene realtà, quello di fondare una scuola surf, eccellenza italiana dalla tradizione ventennale. (AGI)

Il viaggio prosegue dalle concerie, esempio di archeologia industriale, alla cattedrale di San Pietro, tra le più antiche dell’isola, al Ponte Vecchio e a Bosa, in kayak lungo il fiume Temo, l’unico navigabile in Sardegna, alla scoperta di un territorio ricco di storia e natura.

Fonte: Link Oristano

