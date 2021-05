Cabras, entro il 15 giugno la rotonda provvisoria all’incrocio per le località marine

Tra poco più di un mese la rotonda provvisoria sostituirà il pericoloso incrocio tra la Provinciale 94 e la Provinciale 6, per chi è diretto a Cabras, a Torre Grande o verso le spiagge del Sinis. Si tratta di un intervento realizzato dal Comune di Cabras in vista dell’imminente stagione estiva e rientra in un programma più ampio di messa in sicurezza delle strade provinciali.

Il progetto completo prevede in futuro anche un’altra rotonda all’incrocio tra le Provinciali 6 e 7, in corrispondenza col bivio per la borgata di San Salvatore, e un percorso ciclopedonale tra Cabras e Torre Grande.

“Stiamo attendendo le certificazioni d’impresa dal Tribunale”, sottolinea il sindaco di Cabras Andrea Abis, “poi potremo finalmente affidare i lavori per la rotonda provvisoria. L’obiettivo è avere gli interventi finiti entro il 15 giugno, sperando di non essere smentito da imprevisti”.