Cabras dichiara lo stato di calamità: via alle domande Le procedure da seguire per ottenere gli aiuti economici

I moduli compilati potranno essere consegnati a mano all’Ufficio protocollo del Comune, in piazza Eleonora 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12, o a mezzo pec, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Nell’ultimo trimestre il territorio di Cabras è stato investito da persistenti fenomeni temporaleschi che hanno provocato diffusi allagamenti e fenomeni di dilavamento dei terreni agricoli, determinando ingenti danni alle colture in atto, in particolare a quelle adibite a ortive e vigneti. Le segnalazioni di danno dovranno essere trasmesse compilando l’apposito modulo presente sul sito del Comune.

