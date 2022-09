Cabras celebra l'oro del mare, bottarga regina per 3 giorni - Sardegna

(ANSA) - CABRAS, 02 SET - Cabras mette in mostra il suo prodotto più prezioso, la bottarga, con degustazioni, show coking, laboratori di cucina, convegni e una mostra mercato. Un evento rinnovato che premia la produzione principale del territorio Da venerdì 9 fino a domenica 11 settembre Cabras diventerà per tre giorni un vero e proprio hub produttivo e enogastronomico, uno spazio pubblico aperto e inclusivo, in grado di favorire la conoscenza della bottarga e delle altre produzioni territoriali, creando reti collaborative tra produttori e ristoratori e, al contempo, accompagnando il pubblico alla scoperta del territorio dei Giganti. Un Prefestival il 9 settembre farà da introduzione all'evento che si sviluppa nella sua interezza sabato 10 e domenica 11, con le degustazioni e gli spettacoli nelle piazze.

La 19/a edizione è organizzata dal Comune di Cabras con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, del Gal Sinis, del Flag Pescando, Slow Food e con la collaborazione dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

"Quest'anno la manifestazione si evolve con un importante slancio in termini di qualità e una proposta che va oltre la semplice degustazione - dice il sindaco del Comune di Cabras Andrea Abis - Grazie a uno studio attento del prodotto finale che intendiamo offrire e alla collaborazione con i nostri partner e sponsor, oggi il Festival si propone come un'esperienza di alto profilo, fatta di sapori, spettacolo, trasmissione di saperi, attività convegnistiche".

Durante le giornate del Festival sarà presente nelle piazze del centro storico la mostra mercato dei produttori del territorio e sarà anche possibile conoscere e visitare le aziende produttrici di bottarga, le cantine e le aziende agricole locali.

Da oggi è online il sito dedicato al Festival, www.festivaldellabottarga.it, all'interno del quale sono disponibili tutti i dettagli, con il programma, la presentazione degli chef, degli ospiti e dei partecipanti tra ristoratori e produttori. (ANSA).



