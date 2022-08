Cabras

Nei giorni scorsi ne era stata inaugurata un’altra a San Giovanni di Sinis. Presenti passerella e sedia job, parcheggi riservati e servizi igienici

Si trova a Mari Ermi il secondo lido accessibile in carrozzina della marina di Cabras ed è stato inaugurato stamane. Procede velocemente l’attività dell’amministrazione comunale e dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre al fianco delle persone con disabilità fisica. Un traguardo che si realizza a pochi giorni dall’apertura dell’area di servizio a San Giovanni di Sinis e che si pone in maniera totalmente gratuita al servizio di chi necessità di maggiore attenzione per poter godere delle acque cristalline del Sinis.

“Siamo fieri di essere riusciti a garantire la fruizione del litorale veramente a tutti”, sono le parole del sindaco Andrea Abis. “Oggi”, ha proseguito, “aggiungiamo un altro importante tassello che innalza il livello e l’offerta di una località che per il secondo anno ha ricevuto il riconoscimento Cinque Vele di Legambiente, permettendo l’accesso al mare a chi presenta una disabilità fisica in una spiaggia di rara bellezza come Mari Ermi. Il lavoro dei comuni è essenziale ma non è sufficiente, ringraziamo le associazioni per la stretta collaborazione e auspichiamo uno strutturato intervento regionale di programmazione, che possa contribuire al finanziamento e alla gestione di installazioni come questa su tutta la costa”.

Erano presenti all’inaugurazione i componenti dell’associazione Sardegna Accessibile, il presidente Alfio Uda, il vice presidente Luigi Bacchis e la segretaria Luciana Hatfull, anche ideatrice della pagina Facebook dell’associazione, e Luigi Salis, il presidente dell’associazione Onlus Monsignor Felice Mastino, che opera al centro di riabilitazione Santa Maria Bambina.

“Noi di Sardegna Accessibile siamo particolarmente grati a tutta l’amministrazione comunale per la realizzazione dei due punti spiaggia accessibili ai disabili, uno dei quali posizionato in una delle spiagge più belle della Sardegna come è Mari Ermi. Ci auguriamo che altri amministratori seguano questo esempio”, ha affermato il presidente di Sardegna Accessibile Alfio Uda, “perché è sempre più urgente e necessario considerato che fino a oggi sono solamente due i comuni della provincia di Oristano che presentano aree accessibili a persone con difficoltà motoria, Cabras e Bosa. La prima legge che disciplina la necessità di abbattimento delle barriere architettoniche è del 1971 e il richiamo all’obbligo di garantire l’accessibilità delle spiagge sarde attraverso aree come quella che inauguriamo oggi a Cabras è presente anche nella vigente ordinanza balneare della Regione Sardegna emessa nel 2020 dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali. Siamo convinti che il nostro lavoro unito alla volontà politica saranno di grande aiuto per tanti”.

“La difficoltà di accesso ai luoghi pubblici per i disabili è un problema culturale, dovuto al fatto che non si dà il giusto valore alle persone con difficoltà motoria”, il commento di Luigi Salis, presidente dell’associazione Onlus Monsignor Felice Mastino. “È necessario comprendere che il disabile diventa un catalizzatore di servizi e di investimenti che fanno la ricchezza della società stessa. La civiltà di una nazione si misura proprio in funzione della capacità di sostenere e aiutare le persone fragili”.