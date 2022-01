Cabras: ambulatorio chiuso, pazienti senza medico

Brutta sorpresa stamattina per gli oltre 1500 pazienti della dottoressa Maura Fois, arrivata a Cabras dall’inizio del mese. Sulla porta sbarrata dell’ ambulatorio un cartello informava della chiusura del servizio “fino a data da destinarsi”. Nè nessun’altra spiegazione hanno potuto fornire gli altri medici di famiglia con ambulatorio nello spesso stabile, il dottor Gian Nicola Panichi, la dottoressa Adriana Muscas e il dottor Giovanni Antonio Salaris. Tutti all’oscuro sui motivi della improvvisa chiusura dell’ambulatorio della collega.

Un’ altra tegola per quanti da appena qualche settimana si sono affidati alla dottoressa Fois, subentrata alla dottoressa Maria Luigia Fanari, appena andata in pensione. All’ambulatorio della nuova dottoressa erano transitati anche i pazienti della dottoressa Maria Cristina Castaldo, che ha dovuto lasciare il mese scorso la supplenza assegnatale fin dal settembre del 2020 dopo il pensionamento della dottoressa Laura Avellino.

Davanti all’ambulatorio della dottoressa Fois, si è subito creata una piccola folla di persone, alcune abbastanza impazienti di avere le ricette di cui avevano bisogno. Da qui le proteste indirizzate agli uffici dell’Asl in Via Carducci e al sindaco Andrea Abis, a cui non è rimasto altro da fare che segnalare il grave inconveniente al direttore generale Angelo Serusi.

Dell’assenza della dottoressa appena nominata a Cabras si occuperà domani il comitato incaricato di avviare le procedure per la ricerca dei medici da destinare alle sedi scoperte della provincia, come quella che si è resa nuovamente vacante a Uras.

Da capire se la dottoressa Fois dovrà assentarsi per un breve periodo, durante il quale dovrà individuare un collega da cui farsi sostituire; oppure se la chiusura del suo ambulatorio è da intendersi definitiva e quindi la Assl dovrà procedere a pubblicare una selezione per la sua sostituzione almeno in via provvisoria.

Di certo a Cabras non c’è pace per l’assistenza di base, che ha visto ridurre in pochi mesi da 5 a 4 il numero dei medici di famiglia, ciascuno dei quali con poco più di 1500 pazienti, il massimo consentito. Troppo pochi per un bacino di oltre 9000 abitanti, molti dei quali già costretti ad avere un medico con ambulatorio ad Oristano o in uno degli altri comuni vicini.

Lunedì, 24 gennaio 2022

Fonte: Link Oristano