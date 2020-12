Cabras, Alessandra Lochi: “Fuori dalla maggioranza, ma non all’opposizione” La consigliera comunale ha spiegato in aula la decisione di lasciare la Giunta Abis

Ieri, durante l’ultima riunione del 2020 del Consiglio comunale di Cabras, la consigliera Alessandra Lochi ha riconsegnato al sindaco Andrea Abis le deleghe su servizi bibliotecari, eventi culturali e sportivi. Lochi, in aperto contrasto con Abis, ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare la maggioranza. La consigliera comunale del Pd non farà quindi più parte della Giunta, ma ha dichiarato di sentirsi politicamente distante dall’opposizione. Pubblichiamo il suo intervento in Consiglio comunale.

“In ragione del rispetto che è dovuto a questa assemblea, di cui mi onoro di fare parte, ritengo sia opportuno rivolgermi ai presenti e, per il loro tramite, a tutta la comunità di Cabras, per riferire con questo passaggio istituzionale, in ordine alla mia scelta, dapprima comunicata privatamente e poi resa pubblica, a mezzo della stampa, di rescindere il cordone ombelicale dal gruppo politico facente capo al sindaco Andrea Abis, nella cui azione politica, nei cui metodi, nelle cui scelte, faccio, ormai, estrema fatica a riconoscermi, a distanza di quasi tre anni dall’inizio della mia esperienza politica, in seno a questo gruppo, divenuto poi maggioranza consigliare, all’esito delle elezioni del 2018.

Signor sindaco, ho avuto modo di leggere le sue dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi alla stampa, a seguito della mia decisione di lasciare il gruppo politico che fa capo a lei. Prendo atto del dispiacere espresso pubblicamente, per quanto io lo consideri tardivo e, politicamente, irrilevante. E non nego che, al dispiacere postumo, avrei di gran lunga preferito un approccio differente, da parte sua, nei miei riguardi e nei riguardi del mio partito. Ma probabilmente il suo convincimento, perlomeno apparente, di poter avere il controllo su tutto e tutti, stavolta si è scontrato inesorabilmente contro la dignità e la determinazione di chi della politica ha fatto solo ed esclusivamente una passione e un servizio.

Altresì, mi lascia basita, oltre il suo dispiacere, il fatto che lei abbia manifestato stupore per la mia scelta, lamentandone, in un certo qual modo, il mancato preavviso. Ebbene, se lei avesse avuto la capacità di cogliere i segnali politici che, specie nel corso degli ultimi dodici mesi, io e il mio partito, Le abbiamo inviato, a più riprese, probabilmente oggi non avrebbe di che stupirsi, anzi, non si sarebbe giunti a questo epilogo che, io per prima, non avevo, minimamente, considerato, allorquando scelsi, con assoluta convinzione, di candidarmi al suo fianco, e di sostenere la Sua persona e il suo progetto politico, al limite dell’autolesionismo, personale e politico.

Ma forse lei era troppo impegnato a bearsi dei suoi presunti successi amministrativi, per trovare il tempo di cogliere tali segnali, laddove non si accorgeva e, probabilmente, ancora oggi, stenta ad accorgersi di ciò che accade fuori dalla sua torre d’avorio. Questa decisione, dunque, non è figlia di un “colpo di testa”. Essa arriva, a circa un anno dalla comunicazione di costituire, in consiglio comunale, il gruppo autonomo, Cabras Popolare Progressista. Una decisione, lungamente, meditata e, oltremodo, sofferta, ma condivisa appieno con il mio partito, che anche oggi sento il dovere e il bisogno di ringraziare per l’incondizionata fiducia e sostegno ricevuti, proprio quelli che non ho mai avvertito da lei, signor Sindaco, fin dai tempi della composizione delle giunta.

La mia decisione, si rivela, dunque, inevitabile, proprio in considerazione del bilancio personale e politico, in prossimità del giro di boa di questa consiliatura. Una decisione che muove da motivazioni, esclusivamente, politiche e non personali. Massimo, infatti, è il rispetto che porto nei riguardi di ciascun componente di questa assemblea. La mia formazione personale e politica, fatta di anni di militanza all’interno dei partiti, mi ha insegnato che in politica non ci sono nemici. Ci sono alleati e ci sono avversari, con cui ci si confronta e magari ci si scontra, ma solo e sempre in ragione di dinamiche che hanno a oggetto l’interesse della comunità.

Questa scelta politica è maturata in piena autonomia e priva di condizionamenti esterni, anche alla luce degli ultimi eventi noti saliti agli onori della cronaca, sui cui preferisco non tornare e, di altri che preferisco invece non rendere pubblici. Pertanto, considero venuti meno quei presupposti di fiducia reciproca che mi consentano di proseguire sulla stessa strada di questa maggioranza.

Appaiono, infatti, chiare e incontrovertibili le divergenze di metodo e di gestione del gruppo di maggioranza, da lei adottati e sempre più ostici a chi, come me, viene da una storia quarantennale, di militanza nei partiti politici. Come nelle migliori famiglie, quando si prende coscienza che un matrimonio non può andare avanti, per evidenti motivi di incompatibilità ambientale, è cosa onesta prenderne atto e separare le proprie strade, mantenendo il rispetto reciproco e senza alcun rancore personale di sorta. Le scelte, seppure non condivise, si rispettano.

Ma attenzione. La scelta di non riconoscere più nel sindaco Abis il mio riferimento politico non significa, tuttavia, che andrò a sedere nelle fila dell’opposizione. I cambi di casacca non appartengono alla mia cultura personale e politica. La mia casacca, da che sono stata eletta, che piaccia o meno è sempre stata la stessa e la stessa resterà, quella del centrosinistra, quella del Partito Democratico. Pertanto, anche se fuori dal gruppo di maggioranza, resto fortemente alternativa all’opposizione che siede tra i banchi di questo Consiglio.

Continuerò, dunque, un percorso autonomo e mi esprimerò sui singoli provvedimenti che saranno portati all’attenzione del consiglio, senza vincoli di sorta o pregiudizi. Valuterò, volta per volta, senza assumere posizioni precostituite, nell’esclusivo interesse della nostra comunità, provando a fornire al consiglio, il mio apporto in termini di proposte e di idee, laddove mi sarà consentito di farlo. E, volgendo a conclusione del mio intervento, mi sia consentito di affermare, con grande dispiacere ma senza tema di smentita che, la mia decisione e quella del mio partito, rappresentano, inesorabilmente, una sconfitta per la sua visione di amministrazione, esasperatamente, “civica e tecnocratica”.

Lei, notoriamente, non voleva che i partiti politici, con la loro presenza ingombrante, potessero violare l’ostentata purezza della sua compagine amministrativa. Ecco, ora si consideri accontentato. Ma tenga bene a mente che, nel nostro ordinamento, non può esistere una buona politica e non può esistere una buona amministrazione della cosa pubblica senza l’apporto dei partiti, così come riconosciuti dall’articolo 49 della nostra Costituzione. Auguro a lei, signor sindaco, e alla sua Giunta di riuscire per il futuro a lavorare bene e con profitto, nell’interesse di Cabras e dei cabraresi.

I giudizi nel merito come avviene in democrazia, saranno rimessi inevitabilmente al corpo elettorale. Come già annunciato a mezzo della stampa, quale atto dovuto mi accingo a rimettere nelle sue mani tutte le deleghe che mi sono state conferite e a rassegnare le mie dimissioni dalla commissione pari opportunità e dalla commissione elettorale.

Grazie per l’attenzione che avete inteso prestarmi. Buon lavoro e buon anno nuovo a tutti.

Giovedì, 31 dicembre 2020

