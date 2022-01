Roma

La parola ora passa al Governo

La regola del “2 G” (vaccinato o guarito), secondo il modello utilizzato in Austria e in Germania, varrà per negozi, uffici pubblici, comuni, province, regioni, servizi pubblici come Inps e Inail. E’ questo lo schema emerso nella cabina di regia tenutasi sulle misure anti-Covid alla presenza del premier Draghi.

Oltre all’obbligo di vaccinazione per gli over 50 e all’obbligo per tutti per chi non lavora, è stato deciso che sarà necessario il super green pass per andare in banca, dall’estetista o dal parrucchiere e al centro commerciale.

La posizione dell’esecutivo è stata comunicata dai ministri Speranza e Gelmini ai presidenti di Regione. Molti ‘governatori’, secondo quanto si apprende, hanno chiesto che lo Stato supporti la loro azione sulle spese riguardo i tamponi e spinto sulla necessità di avere più vaccini.

Ora in Consiglio dei ministri il premier Draghi porterà le misure discusse nella cabina di regia ma restano da superare le resistenze del Movimento 5 stelle e anche della Lega.

Mercoledì, 5 gennaio 2022