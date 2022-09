C’è un micro micio da salvare a Villasimius, non perdiamo tempo: ecco come possiamo fare

Cosa vi costa condividere, abbiamo pochissimo tempo, da Domani mattina questo micio sarà solo! Massima urgenza!!!! Micro micio in località Villasimius da mettere in sicurezza. Si trova nel giardino di una ragazza che domani mattina ripartirà in moto e che non ha la possibilità di portarlo con sé. Vi prego condividete Per info scrivetemi al 3898511914 o contattate Elena Brunato

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram