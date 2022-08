C’è da salvare la gattina Mini, si è rotto il trasportino e rischia di arrivare da sola sulla 131

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA DA SASSARI PER LA SCOMPARSA DI MINI.

CONDIVIDIAMO!Questa dolcissima gattina è Mini, ha una corporatura minuta ed è molto spaventata. Il giorno in cui il trasportino si è rotto doveva essere una bella giornata e invece si è trasformata in tragedia. Mini ora è dispersa e disorientata, non ha nessun punto di riferimento e potrebbe essere in pericolo Si è persa in via Madrid a Sassari, ma potrebbe essersi allontanata per cercare casa. Ma purtroppo non può trovarla da sola, se arriva alla 131 non soppravvive!! Dobbiamo trovarla ma ci servono segnalazioni. Ci serve l’aiuto di tutti, chiamate a qualunque ora il 388.834.89.47

