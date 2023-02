Buttafuori senza autorizzazioni, la Polizia chiude il Touch - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 09 FEB - Disordini e pesanti violazioni delle norme sulla sicurezza e sul personale impiegato. Con queste motivazioni il questore di Sassari ha disposto la chiusura per 30 giorni del Touch, una delle discoteche più in voga della città. Il provvedimento è stato deciso dopo un intervento della Sezione Volanti arrivata al Touch a seguito di numerosi segnalazioni per disordini. In particolare un ragazzo sarebbe stato pestato.

Dai successivi accertamenti svolti dal personale della Squadra amministrativa della Divisione Pasi, sono emerse diverse violazioni amministrative, tra le quali l'impiego del personale come buttafuori in assenza del necessario titolo abilitativo.

Violazione questa già contestata di recente ai titolari della discoteca. Nel locale sono state riscontrate anche altre infrazioni che riguardano la sicurezza e l'ordine pubblico.

