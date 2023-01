“Buttafuori irregolari nei locali, c’è chi li utilizza anche a Cagliari ma in questo modo è illegale”

Un buttafuori, formato e autorizzato, cioè regolarmente iscritto all’albo degli addetti ai servizi di controllo di discoteche e locali, ha un costo: si pagano l’esperienza e la professionalità nel sapere gestire tutte le situazioni. Anche a Cagliari, però, può capitare che qualcuno si affidi a personale, per così dire, fantasma, soprattutto per le serate molto affollate dove c’è bisogno di molti controlli. Risparmiando, ovviamente, sul costo della security. Tra i titolari di locali c’è chi, volendo mantenere l’anonimato, parla di un andazzo consolidato nel tempo. Numeri ufficiali, ovviamente, non ce ne sono. Ma Marco Medda, presidente di Confesercenti, conferma l’esistenza di casi: “Sono pochi, ma capita che magari nelle serate molto affollate ci sia chi si affida a qualche amico o conoscente, ben piazzato o di borgata, abituati alle risse, e gli faccia fare il buttafuori. Se succede qualcosa di grave, loro non sono in grado di avere quella specializzazione che serve. Capita che siano conosciuti da chi è abituato a fare risse e, conoscendoli, non avvengano. Ma c’è un sottobosco, come in ogni città. Cagliari è abbastanza tranquilla ma si tratta di una linea rossa molto labile. D’estate, pur di avere sicurezza, capita che si cerchi di affidarla a persone che non sono preparate”, spiega Medda. “È un fenomeno che non è molto strutturato”. “Tanti anni fa funzionava così soprattutto nelle discoteche, dove bastava essere picchiatori. Ma oggi le persone formate non possono operare con, accanto, irregolari. In caso di rissa e problemi ci passerebbero tutti e due. Monitoreremo eventuali situazioni”, promette il numero uno della Confesercenti di Cagliari. “Bisogna sempre affidarsi a del personale formato e autorizzato”.