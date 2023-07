Buste della spazzatura per strada nei comuni della Valle del Tirso e del Grighine: problemi col ritiro dei rifiuti

Oristano

Interessati Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu e Zerfaliu. “Criticità in via di superamento”

Sono ormai esasperati gli abitanti dei comuni dell’Unione della Bassa Valle del Tirso e del Grighine: ad Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu e Zerfaliu da due settimane il ritiro dei rifiuti sta diventando un’autentica scommessa. Tra calendario non rispettato e turni saltati, i marciapiedi spesso sono pieni di bidoni e sacchi della spazzatura dei residenti, che non sanno più cosa verrà ritirato, ma soprattutto quando.

“È iniziato tutto con il mancato ritiro della plastica”, ha spiegato un residente a Ollastra. “Poi da lì i turni di raccolta sono completamente saltati e la spazzatura ha iniziato ad accumularsi. Sembrava che gli addetti stessero riniziando con la raccolta regolare e invece no. All’addetta del servizio clienti dell’azienda incaricata ho detto che a causa di questo disservizio, qualche incivile potrebbe sentirsi legittimato a buttare la spazzatura per le campagne. Il rischio c’è”.

Un disagio riscontrato anche dai gestori delle attività commerciali. “Non è possibile che il paese debba rimanere invaso dalla spazzatura”, ha commentato la proprietaria di un negozio a Ollastra. “La carta non viene ritirata da due settimane. Ho avvisato il Comune, ma non possono farci nulla”.

Il problema si aggrava per chi ha richiesto la doppia raccolta dell’indifferenziato per esigenze particolari, come per esempio la presenza in casa di un utente che utilizza i pannoloni per adulti. “È da lunedì 3 luglio che non mi viene portato via il sacco del secco”, ha dichiarato una residente a Simaxis. “Sono rifiuti che devono necessariamente essere ritirati, perché abbiamo fatto regolare domanda. Con queste temperature è immaginabile quanto sia grave il disservizio. Ho contattato l’azienda al numero verde e mi hanno detto che mi faranno sapere se entro oggi passeranno per il ritiro. Ma è la stessa risposta che mi hanno dato anche nei giorni precedenti”.

I bidoni e le buste sono spesso troppo pesanti da riportare in casa ogni giorno, per cui molti utenti hanno deciso di lasciare tutto sul marciapiede. “È diventata ormai una scelta obbligata”, ha aggiunto un’altra residente di Simaxis. “Purtroppo non viene più seguito il calendario, per cui meglio lasciare tutto fuori in modo tale che qualcosa venga ritirato. Abbiamo inoltre notato che in alcune zone del paese i rifiuti vengono ritirati, mentre in altre no: anche questo influisce sull’esasperazione generale”.

Dal presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine Raimondo Deidda arrivano però rassicurazioni: “Queste problematiche sono state comuni a tutti i centri della nostra Unione, ma purtroppo si sono verificate una serie di contingenze a catena sia di carattere tecnico, con il guasto ad alcuni mezzi, che legate al personale, a ranghi ridotti per malattia o permessi ferie. Per questo si sono verificati rallentamenti e disservizi, nonostante l’impresa abbia fatto tutto il possibile per garantire il servizio”, ha dichiarato il presidente. “Sono convinto che nell’arco di qualche ora o al massimo giorno la situazione verrà ripristinata. Spero che i cittadini abbiano ancora un po’ di pazienza”.

Venerdì, 7 luglio 2023