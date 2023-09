Busachi e i suoi colori: due giorni di eventi per scoprire storia, tradizioni e sapori locali

Busachi

Il programma e tutte le informazioni utili

Il folklore protagonista nel cuore del Barigadu con Busachi e i suoi colori, manifestazione in programma sabato 9, domenica 10 settembre e domenica 29 ottobre. Ci sarà spazio per sfilate, esibizioni, balli e musica dei migliori gruppi provenienti da tutta la Sardegna. La rassegna è organizzata dalla Pro loco Cuvventu Busachi, con il contributo del Comune di Busachi, della Fondazione di Sardegna e dell’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna.

Si parte sabato prossimo 9 settembre con le visite guidate nei luoghi più caratteristici del paese, dalle ore 9.30. Alle 13 appuntamento con il pranzo tipico busachese, su prenotazione. Il pomeriggio si apre alle 15.30 con uno spettacolo itinerante dei Barbarici Ridicoli. E poi alle 16 via all’intrattenimento musicale con il gruppo Fantasias Folk.

Dalle 18.30 ecco la quindicesima edizione del Carnevale estivo delle maschere tradizionali. È prevista la sfilata ed esibizione di numerosi gruppi regionali e nazionali. Ci saranno l’associazione Maschinganna e Sa Majaja di Busachi, L’Mashkr di Tricarico (Basilicata), il gruppo Mamuthones e Issohadores della Pro Loco di Mamoiada, l’associazione S’Iscusorzu di Teti, Sas Mascheras ‘e cuaddu di Neoneli, Sos Corriolos di Neoneli e i Tamburini e Trombettieri della Pro loco di Oristano.

Alle 19.30 apre la quindicesima mostra mercato enogastronomica e agroalimentare. Quindi, alle ore 21, lo spettacolo musicale Isola in Festa con Giuliano Marongiu. La serata proseguirà alle 23 con Fantasias Folk, per poi passare a mezzanotte al dj set con Oppo Next.