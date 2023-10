Bus salvavita per i giovani a Cagliari e Quartu dopo la discoteca, dalla Regione zero risposte

Per la Regione la sicurezza dei ragazzi all’uscita dalle discoteche di Cagliari e Quartu non è evidentemente una priorità. Sollecitati a istituire un tavolo urgente per trovare soluzioni concrete e immediate, il governatore Christian Solinas e l’assessore dei Trasporti Antonio Moro non hanno mai risposto, né tantomeno hanno convocato alcun tavolo.

A sollevare la questione era stato il sindaco Truzzu il 21 settembre, dopo la strage di viale Marconi in cui hanno perso la vita Alessandro, Simone, Giorgia e Naijbe. Con una lettera indirizzata a Solinas, Moro e Ctm, pubblicata in esclusiva da Casteddu online, Truzzu aveva chiesto un incontro urgente per elaborare un piano che garantisse passaggi in sicurezza ai ragazzi nelle ore notturne all’uscita dai locali.

Dalla Regione non è mai arrivata nessuna risposta. Zero. Eppure, è proprio la Regione che deve dare il via libera all’incremento delle corse.

Da parte sua, il Ctm è pronto a partire, visto che ha già messo a punto nei dettagli il piano salvavita in particolare per viale Marconi, dove si concentrano la stragrande maggioranza di locali notturni. Ci sono gli orari – ultima corsa alle 4 del mattino, poi alle 6 riprende il servizio ordinario – ci sono i percorsi, le fermate dedicate e ci sono anche gli autobus e gli autisti. Manca però, neanche a dirlo, l’autorizzazione della Regione, la grande assente in uno dei temi che più riguardano le famiglie.