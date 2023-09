Bus carichi, studenti e lavoratori ammassati a Dolianova: Arst rafforza il servizio

Tante mail inviate, una richiesta che andava avanti dal mese di agosto in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico: gli uffici dell’ente regionale per i trasporti erano stati “avvisati” per tempo dal comitato per “ripristinare l’esatto servizio dell’anno scolastico precedente. Non si doveva immaginare che la popolazione studentesca e lavoratori che usufruiscono degli autobus dal settembre 2023 non rimanessero gli stessi di quelli che hanno viaggiato sino a giugno 2023, anzi, sono forse anche aumentati”. Anche per i treni i problemi non mancano: “Non è cambiato il servizio offerto però. Ossia non sono più diretti come una volta. Non si garantiscono le coincidenze con la metro, in modo da poter salire subito nella metro una volta scesi alla stazione in via Gottardo. Si arrivava più puntuali prima col treno vecchio diretto che ora. Questo periodo di lavori ci sono, inoltre, anche disagi”. Oggi la bella sorpresa: due pullman diretti a Cagliari, anziché uno, tutti gli studenti e i lavoratori sono saliti a bordo per raggiungere comodamente il capoluogo sardo.