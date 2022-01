Trovata la donna che ieri aveva perso l’orientamento sui monti dei Sette Fratelli. Si è concluso incluso intorno alle 2:30 l’intervento per la ricerca dell’escursionista dispersa nell’area del parco regionale dei Sette Fratelli, nel comune di Burcei.

La Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata alle

18.20 dalla Prefettura di Cagliari. La donna, A. M., 55 anni, residente a Gorizia, stava

percorrendo il sentiero CAI 800 quando per via del sopraggiungere del buio ha perso

l’orientamento. E’ riuscita a contattare i Carabinieri e a dare loro qualche informazione

sul sentiero e sul panorama circostante se ma poi non è più stata raggiungibile.

Sul posto è arrivato immediatamente il Centro di Coordinamento Mobile assieme

a numerosi tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano.

Le squadre in ricerca si sono avvalse anche di diversi sorvoli effettuati con un Sistema

Aeromobile di Pilotaggio Remoto, comunemente chiamato drone, dotato di camera a

infrarossi.

Fortunatamente le comunicazioni fra la dispersa e i Carabinieri sono poi riprese

ed è riuscita a comunicare la sua posizione. E’ stata raggiunta dalle squadre alle 00.45 e

dopo una verifica delle sue condizioni di salute è stata accompagnata a Quartu. Le

ricerche son state svolte insieme al personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale

di Vigilanza Ambientale e volontari.

