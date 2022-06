BURCEI. Il paese del Serpeddi dopo tre anni oggi rende nuovamente omaggio alla ciliegia il suo rinomato fiore all’occhiello, Il comune con la collaborazione delle associazioni locali ha organizzato “cerexia fest”, la “sagra delle ciliegie” e ha predisposto un ricco programma di appuntamenti per consentire alle migliaia di visitatori di trascorrere una giornata di assoluto svago e rilassamento. I festeggiamenti sono iniziati alle 9,30 con “duus passus in su parcu”, una passeggiata tra i vari stand posizionati tra la piazza Giampaolo Marcia e la bellissima pineta comunale. Seguiranno alle 10,30 il convegno “Sa cerexia: strategie per il futuro e alle 12 “apericerexia, parte prima” degustazione gratuita delle gustose ciliegie locali. Alle 16 alle presenza del vescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi sarà riaperta la chiesa parrocchiale di “Santa Maria di Monserrato”, costruita nel 1886 su progetto di Gaetano Cima, uno dei più grandi architetti della Sardegna, rimasta chiusa per diversi anni a causa di lavori di ristrutturazione. Alle 17,30 si svolgerà uno spettacolo di animazione riservato soprattutto ai bambini. Seguiranno la seconda parte della degustazione gratuita delle ciliegie e l’inaugurazione in via progresso del campo di calcio a 5 dove si svolgerà il torneo di calcetto “coppa cerexia”. Alle 19.15 “una risata tira l’altra” spettacolo comico col duo “Tzia Pilliedda e S’Accabadora de Burcei ” interpretate da Lorella Piccioni e Marcella Monni. Sarà poi presentato “giovinus cantadoris” il laboratorio di poesia improvvisata in lingua sarda campidanese. Alle 20 inizierà la “gara poetica campidanese in versi” alla quale parteciperanno Severino Monni, Fabiano Patteri, Luca Pinna, Matteo Frau. Il “cerexia fest” sarà concluso da un intrattenimento musicale animato dal dj Davide Quarto. (Gian Carlo Bulla)