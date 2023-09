Burcei, decine di ettari in fumo alle porte del paese

Un pomeriggio rovente quello che ha interessato il territorio di Burcei, località Bruncu Bentosua, a causa di un grosso incendio che ha seriamente minacciato il centro abitato. Sul posto si sono prodigate le squadre del pronto intervento sino a tarda sera al fine di mettere in sicurezza tutta l’area. Un rogo doloso, da quanto si apprende, l’ennesimo da appuntare in questa estate che, come purtroppo da tradizione, ha registrato un alto numero di incendi che hanno incenerito una vasta porzione di boschi e vegetazione in tutta l’Isola Sul posto sono intervenute anche due squadre dei volontari dei NOS Quartu Sant’Elena Protezione Civile con autobotte Iveco 80.16 e Scam Smt50, coordinati dalla pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Campu Omu, che hanno operato sui ripidi pendii alle porte del paese. “L’incendio ha interessato decine di ettari di macchia mediterranea, con un potenziale di propagazione molto elevato.

Nel settore assegnato abbiamo lavorato in stretta collaborazione con 2 squadre dei VVF di Cagliari e 2 squadre Dell Agenzia Regionale Forestas dei cantieri di Sa Pira e Campu Omu” hanno comunicato i volontari.

“Sul posto operavano su altri fronti i volontari del Masise, il Nucleo Gauf di Cagliari del Corpo Forestale della Sardegna, 4 elicotteri regionali e 2 Canadair”. L’incendio, dopo ore di intenso lavoro, è stato stabilizzato e interessato dalle operazioni di bonifica.