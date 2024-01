Chiusa la ss 125 Orientale Sarda, sino al 24 gennaio lavori dal km 17+670 al km 18-190, il sindaco Monni: “Questa mattina, nuovamente senza alcun preavviso, ANAS ha comunicato la chiusura del traffico sul tratto della SS 125 in cui da mesi si stanno svolgendo i lavori di manutenzione straordinaria del ponte”.

Stop forzato e improvviso, disagi per gli automobilisti, “mi rammarica constatare che nonostante le numerose sollecitazioni da parte nostra, non abbiano provveduto alla sistemazione della viabilità alternativa che passa dalla frazione di Sant’Isidoro” spiega il primo cittadino Simone Monni. “La speranza è che vengano contenuti i tempi dell’intervento in modo tale da concludere al più presto i lavori e porre fine definitivamente ai gravi disagi in cui incorre la popolazione burcerese e tutte le persone residenti nei villaggi sulla 125 oltre che i lavoratori che percorrono giornalmente quel tratto di strada”.