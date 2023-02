Buoni fruttiferi, una risparmiatrice di Oristano vince il ricorso contro Poste Italiane

Oristano

La battaglia legale davanti all’Arbitro Bancario era stata avviata da Adiconsum Sardegna

La somma in ballo era modesta, ma una risparmiatrice di Oristano rappresentata da Adiconsum ha vinto la battaglia legale contro il colosso Poste Italiane. La donna – che nel 1991 aveva sottoscritto buoni fruttiferi di Poste per un valore di 250mila lire – alla scadenza dei titoli si era vista negare dalla società il rimborso spettante in base alle condizioni riportate sui buoni. Per questo si era rivolta ad Adiconsum Sardegna.

L’Arbitro Bancario Finanziario ha accolto il ricorso e ha disposto “che l’intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986”.

Il Collegio ha disposto, inoltre, che Poste versi alla Banca d’Italia 200 euro quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente 20 euro come rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La vicenda riguarda il noto caso dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P piazzati ai risparmiatori da Poste dopo l’emissione del decreto ministeriale 13 giugno 1986, che aveva istituito la nuova serie “Q” con rendimenti inferiori rispetto a quelli previsti per la precedente serie “P”. Titoli per i quali tuttavia Poste Italiane aveva continuato ad utilizzare i vecchi moduli, omettendo di modificare l’indicazione stampata sul retro dei buoni per l’importo maturabile dal 21° al 30° anno di vita. Era rimasta intatta la promessa di rendimento originariamente apposta per tale periodo.

Nella sentenza emessa dall’ABF si legge: “È orientamento ormai consolidato dell’Arbitro, espresso dal Collegio di coordinamento, che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli […] si forma […] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Il Collegio non ignora il diverso avviso espresso nell’ordinanza n. 4384 del 4 febbraio 2022 della Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile, rispetto al quale permangono, ad avviso di questo Collegio, perplessità in ordine alla natura di titoli di legittimazione dei buoni fruttiferi”.