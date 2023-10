Buone pratiche di protezione civile, il prefetto Angieri incontra gli alunni della scuola di Abbasanta

Abbasanta

Oggi l’iniziativa nella sede del Distaccamento dei vigili del fuoco

Un incontro con gli alunni dell’istituto comprensivo di Abbasanta per promuovere la cultura e le buone pratiche di protezione civile. Stamane il prefetto di Oristano Salvatore Angieri ha fatto tappa nella sede del Distaccamento dei vigili del fuoco del centro del Guilcier.

L’iniziativa rientrava tra gli eventi programmati in occasione della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, in programma dal 9 al 15 ottobre.

Oggi erano presenti il comandante provinciale dei vigili del fuoco Angelo Ambrosio e la sindaca Patrizia Carta. Inoltre, hanno partecipato all’incontro anche il responsabile dell’Ufficio provinciale della Direzione generale della Protezione civile regionale e il rappresentante dell’Ufficio scolastico provinciale.

“Prevenzione, previsione e soccorso”, ha detto il prefetto Angieri, “sono le tre parole chiave per una corretta attività di protezione civile. È basilare fornire ai cittadini utili elementi conoscitivi sui rischi che interessano il territorio di appartenenza e sulle norme di autoprotezione da adottare in caso di emergenza”.

Oltre ai temi della resilienza e della riduzione dei rischi, è stato illustrato il nuovo IT – alert, il sistema di allarme pubblico per l’informazione alla popolazione in caso di emergenza, attualmente in fase di sperimentazione in tutto il territorio nazionale.

“La Protezione civile è un tema importante”, ha concluso Angieri, “coinvolge la Prefettura, insieme a tutte le altre istituzioni che si occupano della materia, nella quotidiana lotta contro le emergenze a tutela della vita e dell’incolumità delle persone”.