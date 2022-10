La protesta dei ragazzi che vivono nel medio Campidano ma studiano nelle scuole superiori di Cagliari ha avuto il suo effetto. Da quanto si apprende, già domani entreranno in funzione 5 nuovi autobus Arst che serviranno gli studenti di San Gavino, Sanluri e Guspini e dovrebbero così risolvere la maggior parte delle criticità e dei problemi per. Cui oggi i ragazzi sono scesi in piazza a protestare. Ritardi ormai cronici, che hanno come conseguenza immediata i ritardi nell’ingresso a scuola con tutto quello che significa, viaggi in condizioni allucinanti, in piedi ammassati e naturalmente senza la mascherina che non è più obbligatoria, ma il covid però di sicuro non è finito, nervosismo e tensioni come certifica la lite di qualche giorno fa su uno die mezzi perché l’autista, già a pieno carico, non voleva prendere altri passeggeri. Una situazione non più sostenibile, insomma. Per la quale, però, si intravede uno spiraglio.

Ai 5 autobus di domani se ne aggiungeranno altri 10-15 la prossima settimana e si arriverà a fine anno con un totale di 150 mezzi, anche con il ricorso temporaneo a privati che hanno partecipato alle gare d’appalto. La carenza di autobus, ha spiegato l’azienda, è dovuta alla necessità di sostituire vecchi mezzi ormai inutilizzabili con altri nuovi, il che non sempre avviene contestualmente.

