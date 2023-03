Buona la prima per il Rally Sulcis Iglesiente: tra i protagonisti anche gli oristanesi Contini e Zara

A vincere il Rally Sulcis Iglesiente sono stati, con una prova di forza e costanza, Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, su Skoda Fabia Evo. Il pilota di Arbus, presidente della Scuderia Sardegna Racing, e il suo fidato navigatore cagliaritano oggi hanno vinto sei delle nove prove in programma e sono passati in testa al termine della sesta speciale, nel primo pomeriggio di ieri, mantenendo poi il vantaggio fino all’ultimo passaggio sulla “Perdaxius”. L’equipaggio Gessa-Pusceddu, che aveva chiuso la giornata del sabato in seconda posizione, a 5 decimi dagli smeraldini Siddi-Maccioni, sabato vincitori della speciale in notturna, è salito sul gradino più alto del podio di Iglesias precedendo proprio Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, portacolori della Porto Cervo Racing, a cui non è bastato vincere le speciali numero 8 e 10 per colmare il gap accumulato. Terzi, a 29”8, i piemontesi Claudio Marenco e Marina Melella (Skoda Fabia Evo a 29”8), che hanno corso coi colori della Sardegna Racing e vinto la seconda speciale di ieri, la “Nuxis-Santadi 1”.

La manifestazione è stata organizzata dalla Mistral Racing, col supporto della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e di Aci Cagliari.

Il Rally Sulcis Iglesiente Historic lo è stato per due motivi, non solo per le auto storiche in gara, come si evince dal nome, ma perché sul podio, per la prima volta, sono saliti tre piloti con lo stesso cognome, Pes di San Vittorio. A vincere è stato Giulio Pes di San Vittorio, presidente del Comitato Regionale Aci e di Aci Sassari ha corso su Peugeot 205 in coppia col fidato Marco Pala, vice-presidente dell’Aci turritano, con cui è stato al comando della gara dalla prima all’ultima prova. A cercare di insidiare il loro primato è stato il primogenito Pietro Pes di San Vittorio, che navigato da Veronica Cottu su Opel Kadett Gsi ha chiuso ad appena 1”5 dal padre e ha preceduto il fratello Enrico, che su Peugeot 205, con Nicola Romano alle note, ha conquistato il terzo posto.