Si chiude oggi a Cabras il primo Festival della Bottarga. Dopo l’esordio di venerdì 9 settembre, che ha visto l’avvio degli appuntamenti con un’importante parte convegnistica dedicata alla consumazione del pesce già dalla prima infanzia, curata dal Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, e all’appassionato dialogo sulla sostenibilità della pesca e il legame con i prodotti del territorio che si è tenuto sul palco di piazza Eleonora in compagnia di Slow Food Sardegna, gli appuntamenti sono poi proseguiti sabato con il convegno fortemente voluto dall’amministrazione comunale sulla salvaguardia della aree umide degli stagni di Cabras e con il primo laboratorio delle Stelle che ha visto la partecipazione della chef stellata Caterina Ceraudo del ristorante calabrese Dattilo, un nome importante che con grande maestria ha comunicato tutto il suo amore per la cucina di qualità e la sua arte.

Soddisfatti il sindaco di Cabras Andrea Abis e l’assessore al Turismo Carlo Trincas. “Stasera chiudiamo questa innovativa edizione del Festival”, hanno dichiarato, “domani sarà il giorno delle valutazioni e dei numeri, con i quali potremo verificare concretamente i risultati raggiunti. Una mutazione, quella da sagra a festival, resa possibile in primo luogo da chi ha creduto in questa scommessa”.

La tre giorni dedicata all’oro di Cabras è stata inoltre l’occasione per tantissimi turisti presenti di andare alla scoperta del territorio dei Giganti. Con la collaborazione della Fondazione Mont’e Prama sono stati organizzati tour a prezzi scontati per mostrare ai visitatori alcune della bellezze del territorio, come il museo cittadino con le statue simbolo dei Giganti, la suggestiva Tharros, ma anche la torre spagnola e la chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis. La chiesa è stata tra le mete del cammino del Romanico in Sardegna, con la collaborazione della Fondazione Sardegna Isola del Romanico.

Fonte: Link Oristano

