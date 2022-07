Arborea

Ieri il Sunday Night of Boxing all’Horse Country Resort

Vittoria per il pugile sardo-romeno Sorin Claudiu Lacatus all’esordio da professionista, ad Arborea, contro il britannico Charles Michael Aristide. Una straordinaria serata dedicata alla boxe si è tenuta ieri sera negli spazi dell’Horse Country Resort in occasione della sesta edizione del Sunday Night of Boxing, torneo che è sempre più punto di riferimento del pugilato regionale. Ad affollare l’area antistante al tipico saloon diverse centinaia di spettatori giunti da tutta la Sardegna, tra locali e turisti in villeggiatura estiva, con tante ragazze e ragazzi fra i tifosi degli atleti.

Prima 11 incontri tra dilettanti e poi il clou quando sono saliti sul ring Sorin Claudiu Lacatus, 34 anni, della palestra Corner Gym Boxe di Oristano, e Charles Michael Aristide, 35 anni, faccia a faccia per la categoria Welter, 67kg. L’arbitro Gavino Mannu ha seguito la gara di sei riprese da tre minuti, in un match corretto ma senza esclusione di colpi, combattuto con forza da entrambi i pugili fino al gong finale che ha assicurato la vittoria ai punti al paladino di casa Lacatus.

Una grande festa, al grido dei tifosi “Alè Sorineddu”, ha accompagnato il fine gara tra sorrisi e abbracci. C’erano anche alcuni familiari del neoprofessionista, originario della Romania ma sardo d’adozione dal 2006, quando arrivò nell’isola per lavorare prima da servo pastore a Riola Sardo e poi da taglialegna a Cabras. Un amore incredibile per la boxe, il suo carattere umile e determinato allo stesso tempo, hanno portato Claudiu – per tanti ormai Claudio – a farsi strada nello sport. Il salto da professionista è solo il primo passo, fra qualche giorno riprendono gli allenamenti in vista di un prossimo match dopo l’estate.

Ad arbitrare i match andati in scena ad Arborea sono stati Angelo Brioccia (Cagliari), Gavino Mannu, Alberto Torru e Giampiero Atzori (Sassari).