“Buon viaggio”, ironia e tenerezza sul palco del Deledda a Paulilatino

“Buon Viaggio” è uno spettacolo tenero, ironico, divertente ed emozionante che arriva dritto al cuore di grandi e piccini. Un sogno ad occhi aperti su alcuni momenti del vivere quotidiano. Non ci sono parole, solo suoni inarticolati, ma il linguaggio è tra i più comunicativi: è quello dell’espressività del corpo, dell’azione e della clownerie che intrecciandosi tra loro rendono in perfetto equilibrio i vari stati d’animo umani.

La compagnia Teatro Actores Alidos con lo spettacolo “Buon viaggio” sarà in scena per tre sere al “Grazia Deledda” di Paulilatino. Appuntamento domani (mercoledì 26), giovedì 27 e venerdì 28 maggio, sempre alle 18:30, per la rassegna “30 giorni a Teatro”. Sul palco Manuela Sanna, Valeria Pilia e Roberta Locci, con la regia di Valeria Pilia.

Fonte: Link Oristano

