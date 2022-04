Da ricordare infine che nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie svoltesi nelle scuole della provincia di Oristano hanno votato in 2443 dei 3768 aventi diritto, per una percentuale del 71%.

Il sindacato in una nota evidenzia quindi alcuni risultati che hanno visto una buona affermazione della Gilda: Bosa IC 43%; Abbasanta 38%; Terralba 38%; Mossa 30%; De Castro 30%; San Vero 29%; OR1, 29%; Ghilarza 29%; OR2, 28%; Santu Lussurgiu 27%; Samugheo 25%; Bosa IS 25%.

I dirigenti Gilda provinciali Gianfranca Frau e Pino Ciulu hanno rivolto un particolare ringraziamento a tutte le candidate e i candidati che si sono impegnati in prima persona in queste elezioni, ai componenti delle commissioni elettorali e dei seggi che col loro lavoro hanno consentito lo svolgimento di questa consultazione prevista dalla legge. E un augurio di buon lavoro è stato rivolto alle 120 RSU elette nella lista Gilda.

