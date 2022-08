Oristano

Le previsioni meteo

Tre giorni fa avevamo annunciato il sole a Ferragosto e invece ci siamo svegliati sotto le nuvole, anche con un po’ di pioggia. Succede che le previsioni non si avverino, se fatte con un po’ di anticipo.

Queste, comunque, le nuove previsioni meteo diffuse ieri sera da Arpa Sardegna.

Oggi, lunedì 15 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata. Non si escludono isolati rovesci o temporali pomeridiani in prossimità dei rilievi orientali.

Temperature: minime in aumento, massime in aumento sul settore orientale e stazionarie o in lieve calo altrove.

Venti: inizialmente a regime di brezza, ma tendenti a disporsi dai quadranti meridionali dal pomeriggio.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento nella seconda parte delle giornata.

Domani, martedì 16 agosto

Cielo generalmente poco nuvoloso; addensamenti più consistenti nelle prima parte della giornata sul settore settentrionale dove non si escludono isolati piovaschi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: deboli dai quadranti occidentali tendenti alla variabilità in serata.

Mari: prevalentemente mossi.

Prossimi giorni

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature tenderanno ad un moderato aumento mercoledì e ad una diminuzione l’indomani. I venti soffieranno generalmente deboli di orientali tendenti a disporsi dai quadranti occidentali nella serata di giovedì. I mari saranno prevalentemente mossi con moto ondoso in aumento dalla serata di giovedì.

Buon ferragosto a tutti!

Lunedì, 15 agosto 2022