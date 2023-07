Buon esordio al Sardegna Archeofilm. Ricco cartellone anche oggi e domani c’è Paolo Mieli

Cabras

In tanti ieri per la prima serata nella magica cornice di San Salvatore

Successo per la serata d’esordio di ieri che ha dato ufficialmente il via alla prima edizione di “Sardegna Archeofilm. Festival Internazionale del Cinema Archeologico”, la tre giorni che fino a domani, giovedì 6 luglio, nel suggestivo villaggio di San Salvatore di Sinis, trasporterà il pubblico in un nuovo viaggio tra archeologia e cinema.

A fare da apripista all’inedita kermesse ieri sera, il talk “La storia della Sardegna raccontata dai sardi” con Mario Giua Marassi, Francesco Cheratzu, Paola Sini, Nevina Satta, coordinati da Anna Maria Cicerchio. A seguire, l’aperitivo cinematografico, accompagnato poi dalla proiezione di una selezione di clip a cura della Cineteca Sarda e dalle proiezioni, a cura di Firenze Archeofilm, come “I leoni di Lissa”, documentario sulla leggendaria battaglia di Lissa, con la regia di Nicolò Bongiorno, presente per la serata e con il quale si è poi dialogato a fine proiezione. Mentre in chiusura, la proiezione di “Ercole Contu e la scoperta della Tomba dei Vasi tetrapodi” l’emozionante racconto della scoperta di una delle sepolture neolitiche più importanti del bacino del mediterraneo, dopo 5000 anni d’oblio, con la regia di Andrea Fenu.

Oggi, mercoledì 5 luglio, la seconda giornata di festival si è aperta nel segno della fotografia, questa mattina si è svolta la masterclass “Raccontare l’archeologia con la fotografia” con Nicola Castangia.

Il cinema tornerà a fare da protagonista invece nel pomeriggio, alle 18.30 con l’anteprima del film “Franco Mezzena, l’archeologia raccontata con il sorriso”, regia di Andrea Fenu a cura di Nicola Castangia, sulla scoperta dell’Area Megalitica di Saint Martin de Corleans ad Aosta avvenuta nel 1969 grazie alle intuizioni del grande archeologo Franco Mezzena. Dopo la proiezione seguirà il talk con Franco Mezzena e Giorgio Murru.

“Nuove tecnologie per l’archeologia” sarà invece il titolo del secondo talk, alle 19.30 con il regista Manuele Trullu, Gianni Alvito e i rappresentanti di CRS4 e Alessandro Furlan per Altair4 Multimedia. Coordinerà l’incontro Anna Maria Cicerchio.

Spazio poi a un nuovo aperitivo cinematografico, accompagnato sempre dalla proiezione di una selezione di clip a cura della Cineteca Sarda, dalle 20.30 in poi e, ancora, le proiezioni a cura di Firenze Archeofilm. Riflettori puntati quindi su “Il mistero del Cavallo di Troia. Sulle tracce di un mito” con la regia di Roland May e Christian Twente (ore 21.30). Seguirà il dialogo di approfondimento, alle 22.30 con Francesco Tiboni, archeologo navale e saggista con Piero Pruneti e Giorgio Murru.

La serata si chiuderà con la proiezione di “Choquequirao, la geografia sacra degli Incas” sul più grande impero che l’America avesse mai visto. Regia di Agnès Molia.

Domani, giovedì 6 luglio, la terza e ultima giornata del Sardegna Archeofilm si aprirà alle 19.30 con il talk “Il racconto dell’archeologia in TV” con Nicola Dessì, Simona Scioni, Giacomo Serreli e il coordinamento di Anna Maria Cicerchio.

Immancabile poi l’aperitivo cinematografico alle 20.30 che anche per questa terza serata sarà scandito dalla proiezione di una selezione di clip a cura della Cineteca Sarda. Spazio poi alle proiezioni a cura di Firenze Archeofilm: si parte con “Jurassic Cash”, un documentario sul nuovo pericoloso business dei fossili di dinosauro con la regia di Xavier Lefebvre (ore 21.30).

Seguirà l’approfondimento con il giornalista storico Paolo Mieli e la cerimonia di premiazione con l’assegnazione del premio del pubblico “Sardegna Archeofilm – 1° edizione”. Il premio verrà assegnato dal pubblico tramite votazione delle opere cinematografiche proiettate durante le serate.

Previste inoltre delle proiezioni fuori concorso come “Il tesoro”, regia di Samantha Moore, storia animata, ispirata alla scoperta del ciondolo solare dello Shropshire nel 2018, uno dei ritrovamenti più straordinari avvenuti in Europa nel secolo scorso; “La stele mancante”, regia di Marie-Anne Sorba, Jean-Marc Cazenave, film in 3D sulle spettacolari scoperte nel campo dei megaliti dell’Europa occidentale, situati a Carnac in Bretagna; “La Dama di Elche: la storia in breve”, regia Arly Jones, Sami Natsheh, divertente cortometraggio animato sull’origine e la scoperta della Dama di Elche, un busto in pietra ritrovato fortuitamente da un contadino nell’omonima città della Spagna nel 1897.

Mercoledì, 5 luglio 2023