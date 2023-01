Le vacanze extra lusso di Giuseppe Conte, ex premier e leader dei 5 stelle, difensore del reddito di cittadinanza a oltranza e contro ogni statistica che dimostra il fallimento della misura per non parlare delle truffe scoperte nell’ultimo anno (256 solo in Sardegna per un totale di 2 milioni e mezzo di euro da restituire all’erario), scatenano il putiferio politico. Fino ad arrivare nella ormai celeberrima pagina satirica delle frasi di Osho, che non perde occasione per regalare un sorriso agli utenti, fra critica e ironia.

Conte è in vacanza con la compagna Olivia Paladino a Cortina d’Ampezzo, ospite del Grand Hotel Savoia, 5 stelle extra lusso. Le fotografie sono state riprese da Dagospia e diventate in pochi istanti virali e materiale di polemica social ma anche politica. I primi a intervenire, come era prevedibile visti i pesanti scontri in campagna elettorale proprio sul reddito di cittadinanza, sono gli esponenti di Italia Viva. “Conte è a Cortina e alloggia in un hotel 5 stelle, non il movimento, ma la categoria extra lusso. Niente di male! Se non fosse che poi è lo stesso che va nelle piazze di Palermo a fare il Masaniello de noantri. L’ipocrisia fatta persona”, scrive in un tweet Benedetta Frucci della comunicazione di Italia Viva. E l’account satirico delle Frasi di Osho: “Sole, reddito di cittadinanza… e sei in pole position”, riprendendo la battuta di un famoso film dell’Italia godereccia degli anni ’80.

Tanti i commenti della gente comune, infastidita da immagini che, in un momento difficile come quello che sta vivendo l’Italia, tollerano poco tanta ostentazione di ricchezza, soprattutto se arriva da chi dice di essere dalla parte dei poveri.

Tra le decine di commenti c’è anche chi difende l’ex presidente del Consiglio, avvocato con redditi da centinaia di migliaia di euro l’anno e compagno di Olivia Paladino, figlia del proprietario di lussuosi hotel a Roma. “Perché, deve andare in giro con le pezze al c..? Almeno lui ha un lavoro da avvocato e non fa consulenze con la ‘culla del nuovo rinascimento arabo’, nazione che viola i diritti dell’uomo”, in riferimento alle attività extrapolitiche di Matteo Renzi, scrive qualcuno intervenendo nel dibattito.

