Bufera in Rai: “Memo Remigi ha palpeggiato Jessica Morlacchi”, cacciato dal programma. Scoppia infatti il caso molestie su Rai 1 . Nel corso della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ il cantante Memo Remigi avrebbe toccato il fondoschiena a Jessica Morlacchi . Il cantante 84enne, abbracciato con l’ex cantante leader del gruppo Gazosa nel corso della puntata del 21 ottobre scorso della trasmissione pomeridiana condotta da Serena Bortone, avrebbe finito per toccare il fondoschiena della ospite dello show, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

