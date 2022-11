Oristano

Vigili del fuoco mobilitati. Tantissime segnalazioni dalla città e dal territorio

Una quindicina di minuti di forte vento, quella che alcuni hanno indicato come una tromba d’aria e in provincia di Oristano, il finimondo, intorno alle 18.

In città un albero è caduto su alcune auto in piazza Mariano, dove appena questa mattina si è svolta la cerimonia per i caduti delle forze armate.

Sempre a Oristano un palo è caduto, invece, in via Salvo D’Acquisto, poco distante dalla caserma del comando provinciale dei carabinieri. Anche qui è finito sopra alcune auto. Si è rischiata la tragedia perché almeno due di queste auto erano in transito e dunque con all’interno persone, uscite illese.

Da segnalare, quindi, una situazione di pericolo nel complesso del convento e della chiesa di San Francesco per possibili crolli: i vigili del fuoco hanno interdetto una parte del marciapiede.

I vigili del fuoco sono intervenuti a causa di rami pericolanti di alberi in via Michele Pira, a Oristano, e a Torre Grande, nei pressi dell’hotel del Sole. Stessi disagi anche nelle vicinanze di Usellus, lungo la sp 35.