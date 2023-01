“Buche e pericoli sulle strade provinciali: la Regione nomini un commissario, subito i lavori”

Cagliari Emanuele Cera critica Torrente e chiede l’intervento del presidente Solinas La Regione deve affidare subito a un commissario la gestione delle strade provinciali, che nell’Oristanese sono lasciate in condizioni molto pericolose. Emanuele Cera, consigliere regionale di Forza Italia Sardegna, lo dice in una lettera indirizzata all’amministratore straordinario della Provincia, Massimo Torrente, e al presidente della Regione, Christian Solinas. In attesa della nomina del commissario, la Provincia dovrebbe far partire “interventi urgenti finalizzati a garantire la sicurezza della viabilità degli oltre 1.000 chilometri di strade provinciali ormai in pieno stato di abbandono”. “Sono troppe le arterie stradali che da moltissimi anni non vengono interessate da lavori di manutenzione, causando un grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti”, scrive Cera. “I cedimenti strutturali, l’insostenibile convivenza con la presenza buche e voragini, l’assenza in numerose strade provinciali di apposita segnaletica orizzontale e verticale, accompagnata spesso anche dalla assenza di guard rail, rappresentano un bisogno non più procrastinabile a cui occorre dare un immediato riscontro”. “Risulta essere sempre più evidente il forte senso di pericolo a cui vanno incontro gli automobilisti, i motociclisti e i ciclisti”, prosegue la lettera, “che chiedono giustamente con forza un radicale cambio di marcia a garanzia di un bisogno di sicurezza finalizzato alla salva guardia di persone e cose. Richiesta di sicurezza che proviene anche dai numerosi sindaci i cui comuni, sotto i 10.000 abitanti, vengono attraversati dalle strade provinciali, a cui la Provincia di Oristano nega lo svolgimento di lavori di bitumazione. Al riguardo, il Codice della strada è assolutamente chiaro e preciso rispetto alla esclusiva competenza della stessa Provincia, che detiene l’onere e la responsabilità sicurezza per le insidie e i trabocchetti presenti nel manto stradale completamente degradato, fonte di responsabilità civile verso terzi per i numerosi danni causati dalla presenza di profonde buche nelle traverse interne ai centri abitati”.

Il consigliere regionale Emanuele Cera

Difficile fare una lista delle priorità. "L'elenco delle strade sarebbe troppo lungo", scrive ancora il consigliere regionale rivolgendosi all'amministratore della Provincia, "ma appare emblematica la situazione di degrado della SP 49, che collega Oristano al Terralbese, ma anche della circonvallazione di Terralba. Oppure la completa assenza di segnaletica sulla SP 47 Uras-San Nicolò d'Arcidano, ma anche la presenza di pericolosissimi enormi ristagni di acqua piovana e fango che occupano la sede stradale della SP 7, quella che porta al sito archeologico di Mont'e Prama e a numerosissime aziende agricole del Sinis". "Seppure tardivo, risulta sicuramente apprezzabile l'avvio del servizio di monitoraggio delle strade provinciali per la mappatura e l'avvio immediato degli interventi di ripristino stradale e di messa in sicurezza. Tuttavia", aggiunge Cera, "sarebbe veramente svilente se tale aggiornamento fosse finalizzato a una verifica delle consistenze e per l'anagrafe delle installazioni pubblicitarie per l'individuazione puntuale di tutte le occupazioni presenti lungo le strade provinciali (cartelli pubblicitari, accessi carrabili, ecc) esclusivamente ai fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale". "Ritengo che non sia eticamente possibile per un amministratore e, ancor peggio per un commissario straordinario di lungo corso", conclude Emanuele Cera, "pretendere il giusto pagamento del canone e contemporaneamente voltarsi dall'altro lato e disinteressarsi completamente della situazione di grave pericolo in cui versano le strade provinciali". Venerdì, 27 gennaio 2023

